Шанс на обратимость процесса

Многие единодушны в том, что если бы мы руководствовались Десятью Заповедями, падение культуры можно было бы остановить. Что же мешает нам это сделать?

Представьте себе общество, в котором браки сохранялись бы, дружеские связи крепли, деловые отношения становились бы надёжными — мирным и радушным было бы наше сосуществование. Как же случилось, что о Десяти Заповедях часто думают лишь негативно?

Многие часто, если не имеют дела с правовой системой в профессиональном плане, негативно реагируют на такие понятия, как закон, заповедь, правило, моральные ценности. Почему? Потому что хотят быть независимыми и не хотят руководствоваться указаниями других.

Давайте представим себе — признаюсь, рискованная картина — что идёт война, и в той местности, где мы живём, всё кругом заминировано. Мы не можем выйти из нашего дома, так как он окружён минным полем. Но затем приходит некто, кто точно знает, где расположены мины. И этот некто предлагает провести нас через опасную зону. Что мы сказали бы ему? «Я не нуждаюсь в чужих предписаниях. Каждый ответственен лишь за себя, и то, что приемлемо для вас, далеко не приемлемо для меня. Я справлюсь сам. Пока!» Это «пока» было бы, наверное, последним! Я, напротив, держался бы как можно ближе к этому эксперту. А безопаснее всего было бы у него на спине! Если кто-то относится ко мне как к другу, предостерегая, давая указания, чтобы удержать меня от гибели, разве я тогда не должен был бы следовать этому? Подобную иллюстрацию можно спроецировать на Бога. Он не хочет видеть, как разрушается наша жизнь. Поэтому Им предусмотрены дорожные указатели. Ядром Его закона, является любовь. И тот, кто внимательно смотрит на Него, распознает её во всём.

Жители одного большого города однажды пережили опыт того, что значит развернуться на 180 градусов, и принять заповеди Божьи как основание нового образа жизни. Жители этого города раскаялись в своих грехах перед Богом. Прочесть об этом можно в Библии, в книге пророка Ионы. Впечатляющая история. Даёт ли она нам что-то? Решение остаётся за нами, за народом, семьёй, всем обществом. Как ты будешь впредь относиться к заповедям Божьим? Готов ли ты распознать в них доброжелательное намерение Божье?

Давайте начнём в нашем личном окружении прислушиваться, и предпринимать изменения. Тогда многое улучшится для нас и для наших ближних. Одно мы при этом не должны забыть: если мы обратимся к Закону Божьему, и тем самым к Богу этого Закона, в таком случае нам может быть оказана помощь. Но чтобы исключить недоразумения, скажу яснее: не Закон может спасти нас, а единственно Законодатель. Он может исцелить и восстановить, простить и ободрить. И поэтому нет в мире ничего, что имело бы больший смысл, нежели иметь другом Того, Кто создал всё.

Джордж Вандеман

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.

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