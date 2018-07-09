Исследование обнаружило связь между синдромом дефицита внимания и зависимостью от видеоигр

Исследование, проведенное специалистами Университета Лома Линда, организации адвентистов седьмого дня в Лома-Линда, Калифорния, США, говорит, что тяжесть СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) связана со степенью зависимости от видеоигр.

Исследование, проведенное Исследовательской школой поведенческих исследований Университета Лома Линды, показало, что степень тяжести дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ) связана со степенью зависимости от видеоигр.

В исследовании «Пристрастие к видеоиграм, симптоматика СДВГ и усиление видеоигр», опубликованном 6 июня 2018 года в «Американском журнале исследования наркотиков и злоупотребления алкоголем», было обнаружено, что риск зависимости существует независимо от того, какой тип видеоигры использовался.

«Этот результат согласуется с нашей гипотезой и с предыдущими исследованиями, в которых говорится о том, что люди с большей степенью симптомов СДВГ могут подвергаться большему риску развития проблемных игровых привычек», — сказала Холли Э. Р. Моррелл, адъюнкт-профессор Школы поведенческого здоровья Университета Лома Линда и научный руководитель исследования.

Исследование было опубликовано спустя нескольких дней после того, как зависимость от видеоигр была признана международной проблемой для общественного здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения добавила «игроманию» в свою международную классификацию болезней 11-го издания, выпущенную 18 июня.

Моррелл рассказала, что предыдущие исследования обнаружили, что до 23 процентов людей, которые играют в видеоигры, сообщают о симптомах зависимости, что может привести к негативным последствиям для здоровья, благополучия, сна, учебы и социализации.

В исследовании Университета Лома-Линда продолжительность времени, провозимого за видеоиграми, была связана с серьезностью зависимости. Возраст не имел значения. Кроме того, мужчины сообщили о большей степени зависимости, чем женщины. Моррелл и ее команда объединили для исследования около 3000 игроков в видеоигры в возрасте от 18 до 57 лет.

Моррелл — эксперт в области зависимостей. В мае она опубликовала исследование по киберпсихологии, поведению и социальным сетям, в котором она и ее соавторы описали некоторые риски, связанные с пристрастием к видеоиграм, такие как проблемы физического и психического здоровья, а также проблемы с социальной и профессиональной деятельностью.

Жанель Рингер, Новости Университета Здоровья Лома-Линда

Источник: logosinfo.org по материалам сайта Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2018 г.