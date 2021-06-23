Сказание о Фёдоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине

Николай Лесков рассказывает трогательную историю о дружбе Фёдора и Абрама. «Повесть эта… есть истинная история, в древние годы действительно бывшая», — заверяет писатель. Дело было в Византии, прежде чем город этот стал называться Константинополем…

Жили два соседа — еврей и христианин. Жили они дружно, о вере не спорили.

У обоих этих соседей было по сыну, которые родились в один год. Тогда в Царьграде главною верою была ещё вера языческая. Христиане и евреи, которые жили между язычниками, старались себя явно не оказывать, чтобы не накликать на себя неудовольствие.

Оба соседа, получив от Бога потомство, были очень рады. Христианин говорил:

—Добрый сосед! Дай Бог, чтобы сыновья наши жили между собою так же ладно, как мы между собою прожили.

И еврей сказал то же самое:

— Дай Бог, сосед, но я думаю, что дети наши должны жить ещё согласнее, потому что они от нас, отцов своих, имеют добрый пример, что в согласии заключается удобье и счастье, а в несогласии — всякое беспокойство и разорение…

Фёдор и Абрам выросли и сжились друг с другом так, что любили один другого совершенно как два согласные родные брата. А что один из них был окрещён, а другой обрезан — этого они совсем не знали. В невинном детском маломыслии, они вместе играли, а потом, обнявшись, засыпали на травке, спрятав головы под один и тот же розовый куст, в котором копошились золотые пчёлки, а детей не трогали, всё равно как христианина, так и жидовина.

Когда мальчики пошли в школу, главною верою была объявлена христианская. Велено было развести ребят по разным школам: негоже, мол, жидам и христианам вместе учиться. Тут и началось. Одним учитель сказал: «Бог только с одними нами в самом лучшем роде обходится, и одно наше всё чистое, а всех других Бог гораздо меньше любит, и все другие — поганые…» Другой учитель не уступил этому. После таких наставлений началось:

— Не подходи: ты — поганый.

— Ты сам — поганый.

И родители переругались, перессорились, и граница между соседскими участками появилась, чтобы никто не смел отныне на чужую территорию наведываться.

Повзрослели Фёдор и Абрам. Как-то раз увидел Фёдор, как его единоверцы Абрама избивают, да и вступился за него. В итоге побили их обоих. Пролежали они в тёмной роще без памяти, а ночью, при прохладе, пришли немного в себя и стали, друг на друга опираючись, ползти домой. Абрам сказал Фёдору:

— Друг Фёдор! Ты оказал мне правду и милосердие. Я твой должник буду на всю мою жизнь, а ещё мне всего дороже то, что ты человек справедливый и Бога больше, чем людей, боишься.

Фёдор ответил:

— Друг Абрам! Это и не должно быть иначе: так нам Иисус Христос велел, а я хочу быть Его учеником.

Абрам и Фёдор даже помолились одною молитвою.

С этого дня они стали добрыми приятелями, несмотря на то, что люди стали дурную молву о них пускать. Про Фёдора свои говорили, что он потому за жида заступился, что сам втайне предаётся жидовству и даже на молитве по-жидовски скачет; а про Абрама жиды сочиняли, что он свиное ухо съел… И им обоим выпадали досадные попрёки.

Фёдор же да Абрам мирно беседовали о вере:

—Твои единоверцы напрасно негодуют на Христа, — говорил Фёдор. — Они сами не понимают, что Он одно добро желал сделать всем людям и за то и убит от злобы непонимавших.

Абрам согласился:

— Слов нет, что твоя правда. Муж Галилейский, о Котором ты говоришь, честен, свят и премудр, а не понимают Его не только худые из Моисеевых учеников…, но и многие твои единоверцы, и это тем жалче, что сии даже Богом Его почитают, а Его доброго святого учения не исполняют. Жалей, друг мой Фёдор, об этом, ибо через это вы другим не можете открыть Иисуса во всей силе Его побеждающего завета и иных о себе смущаете и заставляете сомневаться в вере вашей.

Вот такая проповедь для христиан получилась устами Абрама. И не только устами.

Чуть позже, когда на Фёдора обрушатся все мыслимые и немыслимые несчастья, все отвернутся, никто не подаст руку, кроме жида. «Свои» скажут:

— Раздумайся: за что так тебя Бог наказывает? Верно, это на тебя посылается за то, что ты живёшь в дружбе с жидом, врагом веры христианской.

А Абрам утешит друга:

— Счастье и несчастье сменяются в жизни. Бог, Который создал и христианина, и еврея, и тёмного язычника, никому не открыл тайны судьбы их. Люди дерзки, когда они хотят проницать тайну Бога и толкуют по-своему, за что человеку от Бога посылается счастье и несчастье. Это как по нашей, так и по вашей вере совсем не человеческое дело разбирать и раскладывать. Наше человеческое дело — помогать, чем можем, друг другу.

Надеюсь, вам уже захотелось прочитать повесть полностью, ведь впереди — самое интересное. Мы же закончим словами Абрама: «Един Бог во Вселенной, но суды Его разбирать не наше дело, а помогать друг другу есть наша обязанность».

По Николаю Лескову

Николай Лесков вошёл в историю как знаток духовной и бытовой жизни народа. Многие его произведения были не поняты и не приняты современниками. Узнать больше о жизни и творчестве Николая Лескова можно из программ «Дело всей жизни» телеканала «Три Ангела». 3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.