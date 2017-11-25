Куда уходит любовь?

“Куда уходит любовь?” — спросило маленькое Счастье у своего отца. “Она умирает” — ответил отец. “И что, совсем, совсем ничего нельзя сделать, чтобы она жила дольше?” “Люди, сынок, не берегут то, что имеют. Они просто не умеют любить!” Маленькое Счастье задумалось: “Вот, вырасту большим и помогу людям”…

Прошли годы, маленькое Счастье подросло и стало большим. Оно изо всех сил старалось помогать людям, но они ему не внимали. И вот однажды Счастье из большого стало превращаться в маленькое и чахлое. Очень оно переживало, как бы совсем не исчезнуть, и отправилось в дальний путь, чтобы найти лекарство от своего недуга. Долго ли коротко шло Счастье, не встречая никого на пути, только совсем ему стало плохо. И остановилось оно отдохнуть. Выбрало раскидистое дерево и прилегло. Только задремало, как услышало приближающиеся шаги. Открыло глаза и видит… Подходит к нему дряхлая старуха, вся в лохмотьях, босая и с посохом. Кинулось Счастье к ней: “Присаживайтесь, Вы очень устали, Вам надо хорошо отдохнуть и подкрепиться”. У старухи подкосились ноги, и она рухнула на траву. Немного отдохнув, странница поведала ему свою историю. “Обидно, когда тебя считают такой дряхлой, а ведь я еще совсем молода и зовут меня Любовь!” “Это Вы?!” — удивилось Счастье. – “Но мне говорили, что любовь – самая красивая на всем белом свете…” Любовь внимательно посмотрела и спросила: “А тебя как зовут? ” “Счастье”. “Вот как? Мне тоже говорили, что оно должно быть прекрасным”. И с этими словами старуха из своих лохмотьев достала зеркальце. Счастье, взглянув на отражение, промолвило: “Кто это?” “Ты что, себя не узнаешь?” Счастье, обхватив колени руками, громко заплакало. Любовь подсела к нему и обняла его. “Что же они с нами сделали? Ведь мы их так любили?” — спросило Счастье свою подругу.

Под тем раскидистым деревом они заключили союз и с тех пор стараются никогда не разлучаться.

Если уходит Любовь, то уходит и Счастье — порознь их не бывает. А люди до сих пор понять этого не могут.

О розе и одуванчике

В заброшенном старом саду росла одинокая алая Роза. Очень красива она была по утрам, когда купалась в росе. Потягиваясь и нежась на утреннем солнышке, она склоняла головку набок и смотрелась в лужицу, говоря при этом одни и те же слова: “Ах! Какая красота…”

Напротив нее, в бурьяне, рос желтый Одуванчик. Его сразу нельзя было заметить, и только когда первые лучи солнца пробивались сквозь листву, он начинал сиять, бросая желтые блики. Он давно приглядел Розу, но она его не замечала. Кто он такой?! Обыкновенный Одуванчик, которых пруд-пруди, а она, такая красавица одна здесь, среди невежественных колючек, репьев и всякой разной дребедени.

И вот однажды Одуванчик осмелился и признался Розе, что давно ее любит. Взяв из своей головки парашютики, он, как воздушный поцелуй, отправил их Розе. — “Фи, какая ерунда! Нашел, что подарить!” — возмутилась Роза и отвернулась от Одуванчика. Он так огорчился, что его желтый цвет стал тускнеть и вообще выцвел, от его богатой желтой шевелюры ничего не осталось. Парашютики стали легкими и с каждым прикосновением ветерка вылетали, заполняя собой сад. Одуванчик с грустью смотрел на Розу, повторяя вслух ее имя: “Ах, Роза, Роза…”

Ветер подхватывал его слова и разносил по всем уголкам сада. Роза надувалась, краснела, выпускала шипы, кивала головой, не желая слушать напевы ветра.

Прошло некоторое время. Выглядывая из зарослей, он увидел, что лепестки Розы завяли и обвисли, и она уже не была такой красивой, как раньше. Одуванчик взглянул вокруг себя и удивился: рядом с ним, как маленькие капельки солнца, выросли юные одуванчики. Он погладил себя по лысине и лукаво улыбнулся, глядя на увядающую Розу. Спасибо тебе, Роза! Хоть ты и не любила никого, кроме себя, ты смогла заставить меня сбросить мои, никому не нужные бесцветные волосы. Если б я так не переживал, то наверно бы и не появились вокруг меня друзья, чтобы утешить в горе. А тебе я просто хочу сказать, что завяла ты раньше срока от бездушия и высокомерия. И он в такт ветерку покачал головой. Роза всхлипнула, и вновь упал лепесток, покрывая пухлую листву. Сад готовился к зиме, и на Розу уже никто не обращал внимания. Она слилась со всеми и стала такой, как они.

Лариса Горбунова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2004 г.