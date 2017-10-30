Сколько человек спасётся при пришествии Христа?

ВОПРОС: Я слышал, что при пришествии Христа спасутся только 144 000 человек. Это очень мало, если учесть, что сейчас на земле живет несколько миллиардов человек. Неужели это действительно правда?

Андрей М., Кировская обл.

ОТВЕТ: Такое мнение существует. Оно является толкованием отрывка из книги Откровение 7:4: «И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых». Но в истинности такого истолкования нужно разобраться…

Книга Откровение – пророческая книга Библии, а значит ей, как любой пророческой книге присущ символизм, ее нельзя толковать буквально. В ней использованы образы, заимствованные из других частей Библии. Только когда мы поймем изначальный смысл того или иного образа, мы сможем понять и само Откровение. Итак, попытаемся разобраться по порядку.

Вся седьмая глава Откровения состоит из трех частей. В первой части (ст. 1-4) рассказывается, что накануне «великой скорби» ангелы Бога «запечатлевают» верных Ему людей. Во второй части (ст. 5-12) объясняется количество «запечатленных» – 144 000, причем, по 12 000 из каждого колена Израилева. В третьей части (ст. 13-17) изумленному Иоанну вестник объясняет, кто эти люди, и почему они так отмечены Богом.

Изучая пророчества Даниила, мы встречаем предупреждение о планетарном кризисе, с которым столкнется человечество в конце своей истории (см. Даниила 12:1). Этот кризис выявит, кто из людей верен Богу, а кто нет. Верных Бог наградит спасением и вечной жизнью. Это понять не сложно. Вполне ясно, что Библия говорит о людях, которые верны Богу и последовательны в своей вере и любви к Иисусу – они имеют особый знак. Но неужели их так мало, всего 144 000 из 7 миллиардов землян?!

В первую очередь отметим, что, несмотря на то, что в Откровении в число 144 000 входят по 12 000 из 12 колен Израилевых, это, конечно, не означает, что спасутся только израильтяне. «Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деяния 10:34-35). Это еще раз подтверждает, что 144 000 – символическое число. А 12 колен Израиля в Новом Завете изображают 12 различных людских характеров.

Число 144 000 можно представить в виде множителей 12 х 12 х 1000. Каждый из множителей глубоко символичен, Библия изобилует символическими числами. Число 12 обозначает большой круг совершенства (12 сыновей Израиля, 12 апостолов, 12 оснований и ворот Нового Иерусалима). Число 1000 иначе называется «тьма», т.е. множество («число их было тьмы тем и тысячи тысяч» Откровение 5:11).

Таким образом, под числом 144 000 имеется в виду «великое множество» – (число 1000) «разных» – (12 колен Израиля), но «совершенных» – (число 12) людей! Подтверждает ли Библия этот вывод? Если читать внимательно, то в самой книге Откровение мы обнаруживаем объяснение этого числа: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откровение 7:9, 10).

Но самой главное не в истолковании этого числа, а в том, чтобы попасть в это число спасенных! Вот их характеристика, что в них ценит Бог: «это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божьим»; «здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса» (Откровение 14:4-5,12). Это число сегодня набирается.

Р. Мухаметвалеев

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» октябрь 2004 г.