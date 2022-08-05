Сколько нужно человеку для счастья?

«Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий — вот оно счастье, нет его слаще», — пела героиня мультфильма «Летучий корабль». А вам этого хватит для счастья?

Времена меняются, а Закон Божий неизменен. Последняя, десятая, заповедь увещевает не желать ничего, что есть у ближнего твоего. Что это? Призыв к нищете, пассивности и равнодушию к жизни? Или Божье правило счастливой жизни?

Когда-то мы жили с одним шкафом на троих, туда прекрасно всё помещалось, и даже было свободное место. Сейчас у нас несколько шкафов, но места для хранения нажитого добра катастрофически не хватает. Что происходит? Появилось множество маст-хэвов: это модное нерусское слово пришло к нам, чтобы обозначить всё многообразие того, что мы просто обязаны иметь. Мы обрастаем вещами, но становимся ли мы счастливее?

Сейчас очень популярны курсы по расхламлению. Сначала нас убеждают, что есть столько всего, без чего невозможно обойтись, а потом учат, как без сожаления расстаться с этим, чтобы освободить пространство.

Реклама работает на то, чтобы мы покупали, покупали и покупали. Тексты и формулировки давят на жадность: «Акция скоро закончится! Только два дня!»

Недавно я решила повысить квалификацию и записалась на бесплатный мастер-класс по написанию текстов. В основном речь шла о так называемых «продающих текстах», цель которых — убедить человека купить товар или услугу. Вела мастер-класс уверенная молодая девушка. Она учила составлять тексты, которые ориентированы на жадность клиента. Потом она рекламировала свой платный курс, применяя всевозможные трюки и хитрости, чтобы убедить людей оплатить обучение. Я не повелась, пожалуй, только потому, что на тот момент у меня не было необходимой суммы, а всякие кредиты и рассрочки я не приветствую.

«О, коллеги сообщают мне, что осталось последнее место на курс. Поторопитесь. Я проведу вас за руку, вам ничего не надо будет делать, вы сразу заработаете. Муж против? Не беда: были у нас такие. Он потом выпадет в осадок, когда увидит, сколько вы зарабатываете. Не слушайте никого, раскошеливайтесь, скоро отработаете». Ведущая показывает крошечный рекламный текст и говорит: «За него моя ученица получила 2000 рублей». А я запросто такое напишу. Мне показывают другой простой текст: «А за этот текст нам заплатили столько-то…»

И что-то стало во мне происходить… Это что-то привело к тому, что я быстренько составила объявление на Авито о своих услугах. В тот момент мне неважно было, что я и так работаю на двух работах, сама учу детей, веду хозяйство. Мне показали, сколько зарабатывают другие на примитивных вещах. И я пожелала. Через пару дней я всё взвесила, успокоилась, проанализировала все чувствительные точки, которые были задеты на мастер-классе, и вспомнила слова ведущей: «Зависть — двигатель прогресса». Ты видишь, сколько получают другие, злишься и с остервенением двигаешься к цели.

Но видели бы вы лицо этой девушки к концу мастер-класса! Встреча закончилась около 11 вечера, бедняга была измотана: на её уверенном лице читалась нечеловеческая усталость. Я упала спать, а ей ещё предстояло проверять и править работы учеников — тех, кто заплатил большие деньги, чтобы их научили зарабатывать сотни тысяч на написании текстов. Да, может, трава на газоне соседа и зеленее, чем на моём, но он платит за воду совсем другие суммы.

Поверьте: только Господь, сотворивший человека, точно знает, что и сколько нужно ему для настоящего счастья. В Библии Он оставил такие советы:

«Довольствуйтесь своим жалованьем» (Евангелие от Луки 3:14).

«Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Евангелие от Луки 12:15).

«Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным» (книга Притчей 28:20).

«Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его» (книга Притчей 28:22).

«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 послание Тимофею 6:6–11).

«Ты достойна большего!» «Если ты не состоялась в жизни, то просто говори, что решила посвятить себя семье». Нас пытаются убедить в том, что, если мы не зарабатываем сотни тысяч в месяц, то мы неудачники и с этим срочно нужно что-то делать. И есть целая армия готовых нам в этом помочь. Не бесплатно, конечно. Есть даже курсы, как с помощью Библии притянуть богатство.

Дьявол играет на наших желаниях, хочет, чтобы мы подчинили им всю жизнь. Бессмысленный бег белочки в колесе.

А Бог говорит: «Да не в этом счастье. Не завидуй. Не гонись за всем, что есть у других. Успокойся, живи на земле и храни истину. Благодари за то, что имеешь. Я знаю, в чём ты действительно нуждаешься, и с радостью дам тебе это». Бог не призывает к нищете, нет. Он приглашает проанализировать наши приоритеты и жить тем, что действительно ценно: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матфея 6:33).

Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.