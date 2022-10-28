В детском саду скоро будет… Хэллоуин

Да-да, «Сокрытое Сокровище» снова пишет о Хэллоуине. Мы вас утомили? Тогда просто пропустите эту статью. Впрочем, уверяем, что не будем брызгать слюной на празднующих. Поразмышляем просто. Так ведь можно?

Чего мы ещё не написали про Хэллоуин? Перечитала, переслушала всё снова. А потом решила познакомиться с мнением празднующих. Они такие яркие весёлые ребята, которым противно занудство хэллоуиноненавистников (таким даже название придумали). Празднующие любят пощекотать себе нервы и просто творчески провести время. Они одинаково комфортно чувствуют себя как с крылышками и нимбом, так и в костюмах чертей. Для них нет святого и несвятого. Главное — весело!

Если вы никоим образом не верите в сверхъестественное, то материал, пожалуй, не для вас. Если же вы считаете себя человеком верующим (тем более, христианином), то нам есть о чём поговорить.

Итак, 31 октября. Хэллоуин. День нечистой силы. Праздники в детсадах, школах, клубах… Нашла премилый сценарий для детского сада. Ведущая мероприятия — ведьма. В программе: испытания на самый жуткий вой, на знание страшилкиного танца, игра «Проголодавшийся монстрик», ужин для ведьмы, тропа ужаса (дети идут по одному и босиком), игра «Вампирчики» (предварительно рассказывается жуткая легенда, а потом дети-вампирчики ловят жертву). Слушайте, правду говорю: я таких увлекательных сценариев для детского утренника (или вечерника?) ещё не встречала. Движуха, адреналин. Воспоминания на всю жизнь, подарки, вкусности. Все в восторге — и дети, и взрослые. Требуем повторения! Уверяю вас: дети после этого мероприятия ещё не раз будут рассказывать друг другу страшилки, играть в вампирчиков и ходить по тропе ужаса.

Кстати, даже мы, дети СССР, были падки на всякие ужастики. Помните комнаты страха в пионерлагерях? Вызывание духа Пушкина или Пиковой Дамы? О, эта особенная атмосфера ожидания, замирания, предвосхищения! Да, дети это любят (и не только дети). Сколько сейчас фильмов о разных школах волшебников, сколько магических аниме! И всё это нынче не под запретом. Даже в детсадах нечистую силу чествуют. А ведь есть не только нечистая сила. Парадокс: о Боге говорить непринято, зато откровенный оккультизм процветает во всех видах.

Для сравнения я поискала сценарии для Рождества в детском саду. Действующие лица: Алёнушка, медведь, чёрт, Баба Яга, Иосиф, Мария, пастухи, волхвы. Простите, а не могли бы черти и всякая прочая нечистая сила остаться в сценарии для Хэллоуина? Да нет же: без них теперь совсем неинтересно. Какое без них Рождество? Автор другого сценария («правильного»: без Бабы Яги и чертей) даже сформулировала развивающие и воспитательные задачи: приобщить, возвысить и всё такое. Такое нудное мероприятие на фоне бурного и захватывающего Хэллоуина! Что мы делаем?! Вольно или невольно всё, что связано с Богом, преподносится как серость и скукотища. Зато всякие потусторонние гадости прочно закрепляются у детей со знаком плюс.

Процитирую слова апостола Павла: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами» (Библия, 1 послание коринфянам 10:20). Точка.

Мы, взрослые, поощряя или игнорируя участие детей в праздниках тёмной силы (чем бы дитя ни тешилось…), способствуем тому, что заигрывание с потусторонним (и явно не Божественным) воспринимается как нечто невинное. Происходит сдвиг парадигмы, стирается грань между светом и тьмой, добром и злом. Это «невинное веселье» служит определённой цели: представить зло не таким уж и страшным, сделать его близким и доступным, позитивным, если хотите.

Вам нужно яркое мероприятие для детей? Сделайте праздник осени. Что? Уже скучно звучит? Вспоминаются библейские слова о том, какими будут люди в последнее время. В списке есть «изобретательны на зло» (Библия, Послание римлянам 1:30). Точно подмечено. А из тыквы, между прочим, можно не только страшные рожи вырезать. В интересные игры можно не только с монстрами и вампирами играть. Давайте уже будем изобретательны на добро!

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.