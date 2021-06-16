Сквозь тернии к звёздам

На прозрачном хрустальном море,

Отражающем Божий Свет,

Будем петь о минувшем горе

И о том, что не стало бед.

Сам Господь отрёт твои слёзы

И следы шипов на лице.

Все шипы превратятся в звёзды

На небесном твоём венце.

И, следя за хрустальной волною

Слёз, что Бог о тебе пролил,

Ты поймёшь, сколь высокой ценою

Он все боли твои ценил.

Пусть безмолвны хрустальные всхлипы

В этом море застывших слёз,

Каждый знает рыданий хрипы

И уколы шипов среди роз,

Но шипы обратятся в звёзды,

И в алмазы — капельки слёз

На венце, что в краю бесслёзном

Обещает нам дать Христос.

Наталья Щеглова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.