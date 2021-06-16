Сквозь тернии к звёздам

На прозрачном хрустальном море,
Отражающем Божий Свет,
Будем петь о минувшем горе
И о том, что не стало бед.
Сам Господь отрёт твои слёзы
И следы шипов на лице.
Все шипы превратятся в звёзды
На небесном твоём венце.
И, следя за хрустальной волною
Слёз, что Бог о тебе пролил,
Ты поймёшь, сколь высокой ценою
Он все боли твои ценил.
Пусть безмолвны хрустальные всхлипы
В этом море застывших слёз,
Каждый знает рыданий хрипы
И уколы шипов среди роз,
Но шипы обратятся в звёзды,
И в алмазы — капельки слёз
На венце, что в краю бесслёзном
Обещает нам дать Христос.
Наталья Щеглова
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.