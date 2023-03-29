Слова и дела

Наташа очень любила свою маму. Она часто говорила: «Мамочка, как я тебя люблю!» Девочка дарила маме красивые открытки с сердечками и словами признания. Наташа могла целый день мастерить для мамы сюрпризы. Но мама почему-то не всегда радовалась подаркам. Она часто была грустная и уставшая.

Однажды Наташа подарила маме большой цветок из бумаги. Но мама даже не улыбнулась. Наташа удивилась и спросила:

— Мамочка, почему ты не улыбаешься? Тебе не нравится мой подарок?

Мама ответила:

— Наташенька, мне очень нравится эта роза, спасибо! Могла бы ты помочь мне приготовить обед?

— Нет, мамочка, я сейчас очень занята! Я делаю для тебя кое-что интересное, — сказала Наташа и убежала в свою комнату. А мама осталась готовить обед одна.

Однажды Наташа и её подруга Оля вместе пошли гулять. По дороге в парк они рассказывали друг другу про своих мам.

— Моя мама всегда улыбается! — сказала Оля.

— Почему? — поинтересовалась Наташа.

— Потому что я всегда помогаю ей, чтобы она не уставала, — ответила Оля. — А ещё я часто говорю, что люблю её!

— Я тоже часто говорю своей маме, что люблю её, — задумчиво сказала Наташа, — и даже дарю ей поделки! Но мама почему-то перестала им радоваться.

— Ей, конечно, нравятся твои подарки! — успокаивала Наташу

Оля. — Но ещё мамам всегда нужно помогать, чтобы они хорошо себя чувствовали, не уставали и были счастливыми!

— Наверное, ты права, — согласилась Наташа. — Я теперь постараюсь во всём помогать маме, а не только дарить открытки.

Оля обрадовалась и добавила:

— Завтра праздник! И я связала для мамы тёплые носочки, только это секрет!

— Как здорово! — воскликнула Наташа и задумалась. — А что я подарю своей маме?

Придя домой после прогулки, Наташа подошла к маме и спросила:

— Мамочка, тебе чем-нибудь помочь?

Мама крепко обняла её.

— Наташенька, ты и вправду хочешь мне помочь? Как же я рада! — и они вместе стали накрывать на стол.

В тот вечер мама улыбалась, а Наташа радовалась. Теперь она всегда будет помогать маме и видеть счастливую улыбку на её лице. Как же это здорово! Девочка поняла, что любовь нужно показывать не только словами и подарками, но и добрыми делами. Тогда и мама, и все вокруг будут счастливы!

Алина Гиндуллина

Фото Карины Гиндуллиной

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.