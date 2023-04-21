Снегурочка рассказала, где была

Снегурка проспала. «Не самое лучшее начало года», — подумалось мне…

Снегурка проспала, и это нормально, учитывая её месячного ребёночка плюсом к нагрузке руководителя реабилитационного центра. Ненормально как раз то, что она вообще согласилась на эту авантюру — 1 января в 8:20 выйти из дома и поехать в тюрьму, чтобы поздравлять осуждённых.

Как она проснулась, это отдельная история. Сынуля стал будить, а Аня сквозь сон: «Малыш, милый, не буди меня ещё чуть-чуть: мне сегодня надо выйти из дома аж в 8:20, дай ещё капельку поспа… О нет! Уже 8.25!»

Одна рука пропихивается в снегурочью шубу, пока вторая чистит зубы. Ноги на бегу влетают в унты. Она извиняется всю дорогу, рассказывает о своей гиперответственности и строгости в отношении к себе и другим.

— Я ведь даже не успела накраситься! (Обычно у снегурочек спецмакияж такой красивый намазывается).

Я без претензий:

—Ань, да брось ты. Наверняка Бог это допустил неспроста. И разбудил тебя через ребёночка. Смотри, он уже в полтора месяца принял участие в тюремном служении! Что же будет дальше?

У тюрьмы мы встречаемся с Юлианной. И тут всё стало понятно! Момент истины наступил, когда они встали рядом — две ненакрашенные, но натурально красивые своей искренностью и добротой. И я представил, как это было бы несуразно — одна накрашенная, другая нет. А так обе без масок и наворотов, открытые и простые.

Было два концерта подряд, без перерыва. Я рассказал две судьбы — истории двух детств, истории двух девушек. «Божное» детство и «безБожное». Юлианна и Анна в сравнении…

Юлианна родилась в семье священнослужителя, не слышала грубости и росла в любви. Воспитывалась в христианских традициях. Выросла и встретила такого же сына священника. Они, естественно, сразу влюбились друг в друга и сыграли свадьбу. Сейчас по ним можно писать книги о классике счастливых браков.

Аня росла в неверующей семье. Без Бога сложно построить счастье. Ты ищешь его совсем не там и, как правило, заблуждаешься. Кто-то меньше, кто-то больше. Аня заблудилась больше. О подробностях степени заблуждения Аня рассказывала честно и смело. Целью было не просто поведать о том, какая она была страшная и ужасная, но рассказать, какого Чудесного Отца она не знала столько лет!

И после этого я предложил осуждённым ребятам подумать, какими родителями они хотели бы стать. Верующими или безбожными? Какую судьбу для своих детей они хотели бы выбрать? Юлианны или Анны? Уверен, Бог в тот момент был рядом с их сердцами и подсказывал правильный ответ тем, кто сомневался.

Ребята в зале наверняка думали: «Да не может быть, чтоб эта святая снегурочка была раньше… такая». А зал был полный. Пять отрядов собралось.

А Анютка прямо со сцены импровизировала не по сценарию: «Я такая же, как и вы. Но только в прошлом. Теперь я другая. Новая. Счастливая. С Богом. И у вас получится!»

Я очень удивился, когда снегурочка рассказала, как познакомилась с мужем, тоже «из бывших». Это сейчас он, как и она, руководитель реабилитационного центра «Путь к свободе». Они вместе помогают оступившимся людям не сгинуть, а наоборот — прийти в себя, как блудный сын, и расправить крылья. С Богом.

Это сейчас он Алексей Валерьевич, а тогда был просто Лёха-рецидивист. Без определённого места жительства, без целей и без ориентиров.

Встречается ему, значит, в метро принцесса… На тот момент Аня уже прошла реабилитацию и училась помогать таким же зависимым, какой она была недавно. «Принц на белом коне» просто невменяем и этим-то привлекает принцессу. Не как мужчина, а как потеряшка, как ребёнок Божий, которого надо срочно спасать!

— Дружок, я была такая же, а теперь свободна! Давай к нам!

— Слышь, ты чё, в секту меня хочешь заманить? Мне ещё мои органы пригодятся.

Примерно так (в моей художественной интерпретации) выглядел их первый диалог.

Спустя время они вновь встречаются в метро. Ей уже понятно, что Лёха — это её миссия Свыше и эта «миссия выполнима»! Потому что Свыше.

Аня просит у Лёхи телефон: мол, протрезвеешь и поговорим по душам. Ты поймёшь, что я нормальная, и пойдёшь со мной к Свету.

Леха упёрся и в этот раз. Не дал! И… Что вы думаете? Третий раз! «Случайная» третья встреча. Тут даже он задумался и допустил, что это неспроста. Стали общаться.

— А что, если я к вам приду? Смогу и впрямь стать свободным? И даже жениться на какой-то красотке типа тебя?

— Пути Господни… — ответила Аня, не предполагая, чем это всё закончится.

И Лёха-торчок стал с Божьей помощью превращаться в Алексея. В человека, который не просто стал свободным, но в благодарность Богу посвятил жизнь служению таким же «отбросам общества».

— И я подумала однажды, — вспоминает Аня, — глядя на него со стороны: «Если он так искренне и с такой любовью заботится об этих отверженных и порой неблагодарных людях, то как бы он заботился о тех, кто станет ему родными?»

Алексей и Анна стали мужем и женой, Бог подарил им сына. Аня не засела дома, но продолжает активно участвовать в проекте «Дом матери и ребёнка “Жизнь одна”» и помогать женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Когда-то Ане самой пришлось разлучиться с дочерью. Слава Богу, теперь они вместе, у них дружная семья. И Аня трудится для того, чтобы дать ещё один шанс каждой матери, которая оказалась на грани. А Алексей спасает таких, каким и сам когда-то был. Бог силён творить чудеса и может поднять с самого дна. Алексей и Анна убеждены: из всех тупиков на свете с Богом есть выход.

По материалам постов Романа Седова в ВК

vk.com/sedov.roman75

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.