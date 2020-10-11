Немецкие богословы попросили папу снять отлучение от церкви с Мартина Лютера

Группа немецкоязычных богословов попросила папу римского Франциска снять отлучение от Церкви с основоположника протестантизма Мартина Лютера. По данным группы, папа Франциск должен реабилитировать Лютера, что способствовало бы углублению экуменического диалога.

Группа также призвала Всемирную лютеранскую федерацию отбросить термин «антихрист», которым Лютер описывал папу римского. (Прим. ред.: не только Лютер, но и многие деятели Реформации считали папу римского антихристом, аргументируя свою позицию Словом Божьим).

С резким возражением против снятия отлучения выступил кардинал Вальтер Брандмюллер. По словам кардинала, это чистый абсурд. Лютер проповедовал ереси, и его взгляды сегодня такие же ложные, как и в 1521 году, когда папа римский Лев X опубликовал свою знаменитую буллу. Кроме того, Лютер фактически сам себя «экскомуницировал, когда оставил фундамент католической веры».

В начале января этого года Всемирный лютеранский совет и Папский совет по содействию единству христиан объявили, что планируют совместно отметить 500-летие отлучения Мартина Лютера, которое было объявлено 3 января 1521 года. По этому случаю летом 2021 года в Риме состоится экуменическое богослужение.

Примечание редакции: Как видим, границы между многими церквями стремительно стираются. «Церковь-мать» призывает всех вернуться в своё лоно, идя на многие уступки. Большинство протестантских церквей, похоже, забыли, против чего протестовали первые реформаторы, и с радостью присоединяются к католикам, ссылаясь на то, что Христос призывал всех к единству. Но желает ли Господь единства, если оно не строится на истине, на Божьем Слове, на неизменном Законе?

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.