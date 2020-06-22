Сокровища мудрости

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева» (Библия, книга Псалтирь 126:3).

«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было (Библия, книга Псалтирь 138:13–16).

«Как ты не знаешь путей ветра и того, как [образуются] кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает всё» (Библия, книга Екклесиаста 11:5).

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.