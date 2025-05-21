«Сокрытое Сокровище», извлечённое из-под бумаг

Даже если завернуть в нашу газету рыбу, всё равно есть шанс, что она (не рыба, а газета) найдёт своего читателя. Максима «Сокрытое Сокровище» дожидалось довольно долго…

Если бы меня спросили, как я относился к верующим (и, тем более, адвентистам) 20 лет назад, будучи молодым офицером, перед которым открылась свобода самостоятельной жизни, то я ответил бы: «Да, как большинство: как к сектантам и фанатикам». Да ещё маме моей голову забили всякими глупостями. Самоуверенный, я слушал слова мамы о Боге и только из уважения не спорил с ней. Друзья, выпивка, лёгкие деньги, жизнь удалась, о Боге я думать не хотел.

Но копились вопросы — о друзьях, которые предавали, о девушках, которые не могли стать моей женой, о смысле жизни. Будучи военным, я часто ходил в наряды, где на протяжении ночи не спал и думал об этих вопросах. Есть ли настоящая дружба, любовь, верность? На память пришли слова мамы о том, что настоящая дружба и любовь — только от Бога. Я решил больше о Нём узнать, но где? Вспомнил, что несколько месяцев назад мама дала мне газету «Сокрытое Сокровище», которую я, даже не открыв, бросил в ящик рабочего стола и завалил бумагами. Это её и спасло от мусорного ведра.

Найдя газету, я стал жадно вчитываться в статьи, ища информацию о Божьей любви. Прочитав все материалы того номера, я ощутил ещё большее желание узнать Бога. На последней странице была ссылка на форум газеты. Соорудив модем из телефона, я зашёл в интернет и продолжил искать Бога на форуме «Сокрытого Сокровища». Там было много людей, оспаривающих те или иные вопросы о Боге и Его воле, но больше всего мне понравились христиане, которые цитировали Библию: «Так написано, так говорит Слово Божье».

В один из дней я обратился к Богу: «Если Ты есть, покажи мне Свою любовь в этом форуме». И Бог ответил. Я стал обращать внимание на реакцию на обвинения автора постов Лены. Ни одного грубого слова, ни спора, но в одной ветке, казалось, люди своими доводами поставили её в тупик. Уже ночью, открыв форум, я увидел, как Лену поддержал Александр и помог ответить, опираясь на Библию, на сложный вопрос. Более того, начиная писать, он всегда приветствовал Лену как-то особенно. Чаще всего эти ответы были написаны поздно ночью. Я догадывался, что Лена и Александр — близкие люди, и именно их добрые слова, адресованные друг другу и всем остальным участникам бесед, убедили меня в том, что ими движет Божья любовь.

Придя к себе в общежитие, я решил помолиться, искренно поговорить с Богом. Вначале я вспоминал свои плохие поступки и просил прощения, но понял, что все их вспомнить я не смогу, и замолчал. Стоя в тишине, я вдруг ощутил мир в сердце, который никогда раньше не испытывал. В голове стали проноситься воспоминания, и я осознал, сколько раз мог погибнуть, будучи ребёнком, подростком, юношей и сейчас в армии, но был спасён. Я понял, что Господь показал мне, что Он всегда был со мной и не оставит меня. Я был ошеломлён и не мог сказать ни слова. Обретя дар речи, я попросил Бога помочь мне бросить курить и пить. Подумав ещё, я попросил изменить моё сердце. Встав с молитвы, выкинул сигареты и лёг спать.

Проснувшись, я вновь обратился к Богу в молитве и ощутил мир. Идя на работу, находясь в строю, работая в течение дня, я ощущал присутствие Божье. Каждую негативную мысль я побеждал, мысленно обратившись к Иисусу. С того времени я больше не курил и спокойно отказывался от выпивки. Более того, я понял, что из моего сознания и речи пропали матерные слова.

Бог был со мною. Я почувствовал себя по-настоящему свободным — свободным от всего плохого. Свобода — это не то, что позволяет тебе творить всё недозволенное или желанное; свобода — это то, что делает тебя сильным перед любым искушением. В ближайшую субботу я пошёл в церковь христиан-адвентистов в Санкт-Петербурге, где ещё лучше узнал Господа и понял, для чего живу. Но это уже другая история…

Максим Самохвалов