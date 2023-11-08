Представь, что ты нашёл настоящий клад! Но находится он на чужом поле. Как ты поступишь?

В древности люди нередко прятали деньги в земле. Тогда не было ни сейфов, ни банков, в которых можно хранить деньги. В те времена часто случались и войны. Убегающие от врагов люди закапывали золото в землю: пусть полежит до их возвращения. Но многие так и не возвращались за кладом. Золото могло лежать долгие годы, а могло быть найдено спустя какое-то время новым хозяином поля.

Один человек нанялся в работники, чтобы вскопать поле. Под палящим солнцем он копал сухую каменистую землю. Это было очень тяжело. Но вот его лопата обо что-то звякнула. Человек опустился на колени, разгрёб руками землю и остолбенел — кувшин с золотыми монетами!

Клад найден. По закону он принадлежит хозяину поля, а работник, нашедший клад, не имеет на него никаких прав.

Тогда работник решил: «Я куплю это поле, и тогда клад тоже перейдёт в мою собственность». Но на всё поле ему не хватило денег. Что делать?

Тут он решил продать всё, что имел. И он сделал это с огромной радостью только для того, чтобы купить то поле, вместе с сокровищем. Теперь клад принадлежал ему. Человек этот был счастлив. Стоило отдать всё, что он имел, для приобретения такого сокровища.

Эту притчу рассказал Иисус Своим ученикам. Господь Иисус является для нас этим сокровищем — самым ценным, самым великим сокровищем. Чтобы приобрести Иисуса как Друга и Спасителя, не жалко отказаться от всего, что мы имеем, не так ли?

Ты можешь прочитать эту притчу в Евангелии от Матфея, глава 13, стих 44.

Ещё больше интересных историй на сайте chudostranichki.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.