Солнышко от депрессии

Вы заметили, как поднимается настроение, когда после пасмурных дней начинает светить солнце?

Когда мир освещается яркими лучами, жизнь кажется намного лучше. Такое влияние на организм обусловлено не только сменой тёмных красок неба на яркие и жизнерадостные, но и особой физиологической реакцией в ответ на воздействие солнечного света.

Серотонин — «гормон счастья»

Учёные давно открыли, что настроение и эмоции человека зависят от выработки определённых веществ, которые называют нейромедиаторами. Эти вещества участвуют в передаче нервных импульсов с одной клетки на другую. От их количества зависят работоспособность, концентрация внимания и многие другие функции мозга. Одним из нейромедиаторов является серотонин. Он вырабатывается в шишковидной железе головного мозга человека, и его часто называют «гормоном счастья».

В крови серотонин действует как гормон, а в головном мозге осуществляет передачу нервных импульсов. Эмоциональная стабильность, самообладание, чувство удовлетворения — вот наиболее важные функции этого ценного вещества. Для выработки серотонина обязательно нужны свет и полноценная физическая активность. Недостаток солнечных лучей в осеннее и зимнее время является причиной столь распространённой сезонной депрессии.

Вы довольны жизнью?

А как у вас обстоят дела с эмоциональной стабильностью? С самообладанием? С чувством удовлетворения жизнью?

Многие люди весь световой день проводят на работе в закрытых помещениях, солнца не видят, спать ложатся за полночь. Немудрено, что они не чувствуют себя счастливыми. Кто-то коротает дни перед экраном телевизора, хотя вполне мог бы прогуляться и позволить солнышку и физическим упражнениям принести организму колоссальную пользу. А потом мы сами себе удивляемся: какими раздражительными, вечно недовольными и депрессивными мы стали.

Триптофан — друг серотонина

Вернёмся к «гормону счастья». Чтобы он хорошо синтезировался, кроме солнечного света необходимо достаточное количество триптофана. Это незаменимая аминокислота, которую мы получаем с пищей. Она содержится в белковых продуктах. Много триптофана в бобовых (соя — рекордсмен), орехах, гречке, овсянке, пшене. Лучше всего эта аминокислота поступает в мозг, когда в питании присутствуют углеводы. Поэтому сладкие фрукты (бананы, апельсины, груши, финики, виноград и др.), каши и умеренное количество мёда должны быть частью нашего меню.

Подведём промежуточный итог. Чтобы стать уравновешеннее, спокойнее, счастливее, нам нужен серотонин. А вырабатывается он в нужном количестве у тех, кто проводит время на улице, гуляет на солнышке, занимается физическими упражнениями и употребляет продукты, богатые триптофаном (например, сочетает зерновые и бобовые).

Солнечный свет влияет на ночной сон

Идём дальше. Интересно, что из серотонина организм синтезирует ещё один важный гормон — мелатонин, который вырабатывается в тёмное время суток во сне. Мелатонин — это гормон, необходимый для стабильного сна. Оказывается, что у людей, страдающих депрессией, ритм выделения мелатонина сильно нарушен. Часто первым признаком депрессии является именно проблема с засыпанием и пробуждением. Но мы можем предотвратить развитие депрессии и просто снижения настроения, если каждый день будем гулять на свежем воздухе и получать солнечный свет.

Если вы весь день работаете в помещении, постарайтесь спланировать обеденный перерыв так, чтобы немного прогуляться. Не усаживайте детей за уроки сразу после школы. Пока на улице светло, пока солнышко, пусть немного погуляют. В результате и у нас, и у детей выработается достаточно «гормона счастья», который станет залогом хорошего настроения. Ночью из «гормона счастья» будет образовываться мелатонин, который подарит нам полноценный сон. И утром мы будем просыпаться прекрасно отдохнувшими и с хорошим настроением (только спать нужно ложиться не позднее 22.00).

Взаимосвязь

Вы видите, как дивно мы устроены, как чудесно сотворены Богом?! Как потрясающе слаженно всё работает! Наша задача — сохранять свой организм в гармонии с законами здоровья. Гуляйте! Пожалуйста, гуляйте! Если ноги совсем не ходят, добирайтесь хотя бы до открытого окна или балкона, чтобы получить живительные лучи, а вместе с ними — и хорошее настроение. На дворе — весна, самое время порадовать организм солнцем.

По материалам книги Алексея Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия»