Да, люди неразумны, непоследовательны и эгоистичны.

И все же люби их!

Если ты делаешь добро, люди обвинят тебя в затаенной корысти и себялюбии.

И все же твори добро!

Если тебе сопутствует успех, ты наживешь мнимых и действительных врагов.

И все же преуспевай!

Добро, сделанное тобой, будет завтра же позабыто.

И все же твори добро!

Искренность и открытость сделают тебя уязвимым.

И все же будь искренен и открыт!

То, что ты строил годами, может разрушиться в одно мгновение.

И все же строй!

Люди нуждаются в помощи, но они же станут упрекать тебя за нее.

И все же помогай людям!

Отдай миру все самое лучшее, что ты имеешь, и получишь жестокий удар.

И все же отдавай миру все самое лучшее, что у тебя есть!

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2005 г.