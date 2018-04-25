Да, люди неразумны, непоследовательны и эгоистичны.
И все же люби их!
Если ты делаешь добро, люди обвинят тебя в затаенной корысти и себялюбии.
И все же твори добро!
Если тебе сопутствует успех, ты наживешь мнимых и действительных врагов.
И все же преуспевай!
Добро, сделанное тобой, будет завтра же позабыто.
И все же твори добро!
Искренность и открытость сделают тебя уязвимым.
И все же будь искренен и открыт!
То, что ты строил годами, может разрушиться в одно мгновение.
И все же строй!
Люди нуждаются в помощи, но они же станут упрекать тебя за нее.
И все же помогай людям!
Отдай миру все самое лучшее, что ты имеешь, и получишь жестокий удар.
И все же отдавай миру все самое лучшее, что у тебя есть!