Спас — время думать о Спасителе

На дворе август, друзья! Яблочный, медовый, ореховый Спасы. Самое время разобраться, что празднуем. Первый сайт, к которому я обратилась в поисках информации, несколько смутил меня: там и гадания, и привороты, и услуги экстрасенсов, и тут же традиции Спасов, которые блюдёт наш народ. Сразу вспомнилось услышанное как-то по радио: «Сегодня праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день активизируются лешие, кикиморы и прочая нечисть. Человек, отправившийся в этот день в лес, может из него не вернуться или сойти с ума». Жуть! Вполне по-народному, впрочем. Только вот совсем не по-христиански как-то. Информация об августовских праздниках оказалась весьма сродни «активизации леших». Очень коротко.

Медовый Спас (14 августа)

Этот день праздновался на Руси ещё до принятия христианства. Птицы готовятся к перелёту в тёплые края, пчёлы завершают сбор пыльцы, а пасечники забирают мёд. Другое название Первого Спаса — Маквей — связано с именем мучеников Маккавеев и их матери Соломонии, память которых празднуется в этот день церковью. Услышали русские люди слово «Маквей», на ум сразу мак пришёл, и стали они в этот день в храмы не только мёд приносить, но и мак.

Яблочный Спас (19 августа)

В этот день наши предки-язычники отмечали Осенины — встречу осени. Вечером они отправлялись в поля и провожали песнями заходящее солнце. Природа преображалась перед наступлением осени, вот и праздник этот с принятием христианства обрёл название «Преображение» — только не природы, а… Господне.

Существовало поверье, что на том свете детям, чьи родители до Второго Спаса не ели яблок нового урожая, раздают яблочки. Поэтому взрослые, особенно те, у кого умирали дети, считали за большой грех кушать яблоки до Преображения.

Накануне праздника пчеловоды одаривали водяного. Делали это ночью, до того, как начнут петь петухи. Водяного кормили свежим мёдом, от каждого улья приносили понемногу воска. А чтобы уберечь пчёл в будущем и не допустить больших разливов рек весной, приносили жертву водяному духу: топили в пруду или болоте первый пчелиный рой.

Ореховый (Хлебный) Спас (29 августа)

Этот праздник, как и два преды­дущих, объединил церковные и народные (языческие то есть) традиции. На Руси было огромное количество примет, связанных с этим праздником. Люди говорили, что веник, собранный в этот день из ореховых веток, послужит оберегом и защитой от различных хворей и напастей.

Язычество перекочёвывает в церковные предания

Что мы видим? Поклонение солнцу (Осенины), обереги (веники из ореховых веток), суеверия (на небесах кому-то яблока не достанется, одаривание водяного). Бесспорно, это красивые и интересные народные праздники, которые нравятся и взрослым, и детям, создают особое настроение. Несомненно — это наша история, корни. Но нельзя, просто недопустимо, называть это христианством! Как это часто бывало и бывает в истории, люди осмысляли свои народные, фольклорные, семейные, клановые обычаи в контексте церковного учения, а православная церковь при необходимости корректировала, обобщала и закрепляла этот опыт в своём предании. В этом смысле это — народные традиции, и в этом смысле это — традиция церкви. Но, как бы парадоксально ни звучало, традиция церкви — вовсе не значит христианская традиция.

Зачастую тех, кто пытается отделить чистое христианское учение от всяких языческих примесей, называют нерусями, обвиняют в отстранении от «живой духовной преемственности во имя чистоты веры» и других очень хороших идей и принципов. Что? Даже во имя чистоты веры не стоит отделять себя от некоторых традиций и практик? Тут уж каждый решает сам. Однако Священное Писание предостерегает: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу» (книга Иисуса Навина 24:14). Традиции отцов — это родное, это привычное и пустившее корни, но Бог недвусмысленно говорит, что традиции (не соответствующие Слову Божьему) нужно не переосмысливать и вплетать в учение церкви, а оставлять, чтобы служить Господу не только в искренности, но и в чистоте.

Первые плоды — Господу!

Бог не оставил без внимания время сбора урожая. Вот что говорит об этом Библия: «[Наблюдай] и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберёшь с поля работу твою» (Исход 23:16); «Самые первые плоды земли твоей при­неси в дом Гос­пода Бога твоего» (Исход 34:26); «Чти Гос­пода от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка» (Притчи 3:9, 10).

Вы заметили, что первые плоды обычно самые крупные? Первая клубника, первые помидоры? Так и хочется съесть самому. Как важно в этот момент вспомнить Бога, Творца всего. Израильтяне приносили первое и лучшее в храм, чтобы священники, которые на время службы были оторваны от земли, тоже могли получить благословение первых плодов. Есть ли в вашем окружении те, кто не имеет возможности вырастить или приобрести дары земли? Священник, день и ночь самозабвенно служащий в церкви, больной старик, немощная бабушка-соседка, дети из неблагополучных семей? Собирая плоды, вспомните о Боге, прославьте Его за урожай и поделитесь благословениями с другими — так учит Слово Божье.

Настоящий Спас

Спас (то есть Спаситель) у нас один. Не хлебный, не яблочный, не медовый, не маковый… Спаситель наш — Иисус Христос, Сын Божий, Который настолько сильно возлюбил тебя и меня, что добровольно согласился оставить славу Небес, стать Сыном Человеческим, родиться в убогом вифлеемском хлеву. Он прошёл путь от яслей до Голгофы, показав нам совершенный пример жизни, а потом умер позорной смертью за мои и твои грехи, дабы нам жить победоносной жизнью во имя Его. Спаситель пошёл на это, чтобы вернуть нам потерянный рай, где уж точно никого не обделят яблочком.

Плодов той заветной родины, однако, не вкусят те, кто так и не познакомился с настоящим Спасом. Те, кто отвергли Спасителя, а вместе с Ним и спасение, не войдут в обещанный Богом край. Будет немало тех, кто скажет: «Мы и яйца святили, и яблок до Спаса не ели, и постились…», а Господь грустно ответит: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матфея 7:23).

Великую любовь и жертву Иисуса невозможно понять разумом, это великая тайна благочестия. Для её осмысления нужны не столько обряды, сколько глубокие личные отношения с Творцом и Спасителем. К сожалению, именно эти отношения часто упускаются из виду. Столько всего нужно сделать, столько всего не забыть, что за бортом остаётся самое главное, или Самый Главный.

Познавай Бога во всех путях, начинай каждый день с простой молитвы, открывая Господу свои мысли и желания. Читай Биб­лию — откровение Бога о Себе. И пусть Спаситель будет для тебя не далёким и припасённым для особых случаев, а самым близким и желанным каждый день, каждый час, каждое мгновение!

Елизавета Черникова

ЧЕГО ЖДЁТ ОТ ТЕБЯ БОГ

Срывая первое яблоко (да и не только первое), поблагодари за него живого Бога. Поделись урожаем с нуждающимися.

Наблюдая за пчёлами, собирая мёд, прославь мудрого Творца, наделившего насекомых такими удивительными способностями!

Каждый раз, вкушая хлеб насущный, благодари Бога и не отказывай в милости тому, у кого хлеба нет.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.