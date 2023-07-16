Спасибо за обратную связь!

Дорогие читатели, пишите нам! От ваших писем словно крылья вырастают, мы видим, что трудимся не напрасно. Пусть «Сокрытое Сокровище» ещё многим принесёт веру и надежду!

Я ветеран педагогического труда, проработала учителем немецкого языка 33 года в деревенской школе. Являюсь подписчиком вашей газеты с 2015 года. Газета очень интересная, поучительная, содержательная. Читаю её от корочки до корочки. Все рубрики чем-то притягивают — думаешь, размышляешь, сопоставляешь со своей жизнью.

Раньше я была заядлым атеистом, о Боге не имела никакого представления. В 2015 году мне подарили книгу «Желание веков», я её прочитала, и у меня наступило какое-то прозрение. Сейчас смотрю на мир другими глазами.

Галина Шуклина,

д. Мукша, Удмуртия

Хочу выразить вам большую благодар-ность за издание газет «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». В этих газетах вся правда. Был в моей жизни такой стресс, что думал не выживу. Но благодаря вашим газетам выжил. Читаю их от корки до корки, а потом показываю другим.

Валентин Копшарь,

ст. Каневская, Краснодарский кр.

Хочу сказать спасибо всему коллективу «Сокрытого Сокровища»! Много лет на «Чёрном дельфине» в г. Соль-Илецке я читал ваши газеты и полюбил их. По духу они близки моему сердцу. Здесь я уже третий год, и в этом таёжном посёлке «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью» поддерживают моего внутреннего человека.

Богдан Узенов,

п. Эльбан, Хабаровский кр.

Пишет вам молодой человек из мест лишения свободы. Отбываю уже не первый свой срок. За это время много в руки попадалось религиозной литературы, но как-то не обращал на неё внимания. В свободное время прочитал я ваши газеты, они мне очень понравились и показались очень познавательными, интересными. Хотелось бы и в дальнейшем читать ваши газеты. А ещё я хотел бы попросить вас выслать мне Библию. Я никогда не читал её, а сейчас возникло желание.

Анатолий Бондаренко,

г. Новоалтайск, Алтайский кр.

Огромное спасибо вам за труд, ваше внимание, помощь, поддержку. Вы несёте спасение словом. Всегда с нетерпением ожидаю от вас конверт, чтобы ознакомиться с новым номером. Хочу передать слова благодарности христианам, которые жертвуют средства для рассылки газет и в тюрьмы, и в дома инвалидов — тем, кто не имеет возможности самостоятельно заплатить за подписку. Спасибо вам, люди добрые, что не забываете слова апостола Павла: «Помните узников, как бы и вы с ними были…» (Библия, Послание евреям 13:3). Читаем ваши газеты от начала и до конца, ведь написанное приносит нам только пользу.

Евгений Жахалов,

п. Эльбан, Хабаровский кр.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.