Спасён во время расстрела

Василий Данилович Кравченко встретил войну ещё мальчишкой, но впечатления от событий тех лет у него отнюдь не детские. Он уверен: Бог, о Котором в те дни непринято было говорить, чудесным образом хранил его жизнь.

Когда началась война, Василию Даниловичу было 10 лет. Жил он в то время в Беларуси, в Могилёвской области. Тяжело вспоминать то время: постоянно приходилось прятаться в лесу, потому что фашисты тогда всех считали партизанами, и появляться им на глаза было опасно. Иногда жили и в деревне — в погребах.

Василий Данилович вспоминает интересный случай: «Однажды немцы сбили советский самолёт. Произошло это как раз над нашей деревней. Лётчики повыпрыгивали. Одного расстреляли ещё в воздухе, другой то ли в болото, то ли в деревья угодил. А третий приземлился среди стада коров, которое пасли мы с отцом. Немцы должны были ехать искать выпрыгнувших лётчиков, времени было мало. Парашют мы спрятали. Отец быстренько переодел лётчика в свою одежду, а меня отправил бегом в деревню принести ему штаны с рубашкой. Потом мы этого лётчика прятали».

В те тяжёлые времена в Бога верили все. Молились, чтобы бомба мимо пролетела. Мама Василия Даниловича учила его молиться, но он мало что понимал. О Боге ему рассказывали и отец, и сосед. «Бывало, — вспоминает он, — мужики соберутся в окопе или блиндаже и разговаривают о Боге».

Наиболее яркое воспоминание тех лет — расстрел. Вспоминая о нём, Василий Данилович не может сдержать слёз. «Однажды немцы решили расстрелять очередную группу “партизан”. По их мнению, раз шапку носишь, значит, партизан. Нас было семь человек. При звуке выстрела я упал вперёд. Оказывается, упал раньше, чем пуля меня настигла. Живёхонький, слава Богу!» Были и другие случаи, когда Бог хранил его жизнь.

О победе Василий Данилович узнал, сидя в окопе. Эту новость люди передавали друг другу по цепочке. Он не может вспомнить, что чувствовал в тот момент. Мысль была одна: «Можно вылезать».

В прошлом году Василий Данилович в возрасте 88 лет заключил завет с Господом, приняв водное крещение. «Я не мог не уверовать в Бога, Который так защищает, — говорит он. — По сей день Он даёт мне силу и здоровье».

Роман Кошкин, д. Люльпаны, Марий Эл

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.