СПИД не спит!

1 декабря — всемирный день борьбы со СПИДом

Я никак не могу забыть одну ситуацию, произошедшую в школе. Мы учились в выпускном классе, и однажды наша классная руководительница вернулась с какого-то учительского собрания. «Знаете, сколько больных ВИЧ-инфицированных среди молодёжи в нашем городе?» — неожиданно спросила Мария Константиновна. Мы покачали головой. «Пятьсот человек», — не дожидаясь нашего ответа, сказала она. Откровенно говоря, нам было не очень интересно то, что она говорила. Мы учились в приличной школе, где не было детей из семей, которые попадали в так называемые группы риска. Но Мария Константиновна продолжала: «Пятьсот человек, которые только знают о своём статусе. Это только молодёжь. А сколько человек не знают? А скольких успели заразить те пятьсот, прежде чем узнали сами? Ведь эти люди тоже ходят в клубы, тоже цепляют себе там партнёров. Вы уверены, что те, с кем вы крутили шашни в выходные, не заражены?» И она начала урок математики. Думаю, что эту её речь услышали все.

Что мы знаем о ВИЧ-инфекции? ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём или через совместный быт. Этот вирус передаётся через кровь и половой контакт. Про кровь всё достаточно ясно: пользоваться чужими шприцами решаются, как правило, лишь неблагополучные слои населения, а случайные заражения через кровь настолько минимальны, что можно не принимать их во внимание. Но что можно сказать о половом контакте? Разве эта такая уж редкость? Вовсе нет.

Беспорядочная половая жизнь, свободные отношения, партнёры на одну ночь — это то, что становится нормой в нашем обществе. Более того, об этом принято говорить, описывать в книгах (и не только во второсортной литературе!), обсуждать в женских (да и мужских) журналах. Людей, эту норму не принимающих, многие считают отсталыми от жизни.

А теперь нужно подумать логически и признать следующий факт: каждая случайная связь — возможность заполучить вирус иммунодефицита человека. Каждая. Даже если человек выглядит прилично. Даже если это не наркоман и не проститутка. Каждая случайная связь, каждый партнёр на одну ночь — это риск заразиться. Ни ВИЧ-инфекцию, ни начальные стадии СПИДа никак нельзя увидеть глазами. Аргумент «Да он(а) выглядит как здоровый человек» тут не работает. «Он(а) не из тех, кто может заразиться» не работает тоже. Так же, как и устное уверение потенциального партнёра в том, что «у меня нет ничего такого». Очень многие люди долго не подозревали о своей инфекции, успевая за это время заразить других партнёров. Если вы заинтересуетесь этой темой, то найдёте в сети массу рассказов о том, как переворачивала жизнь лишь одна измена своей половине, одна случайная связь, одна бездумная ночь. Эти люди отмечают, что тоже были жертвами стереотипа «С кем угодно, только не со мной» и за это жестоко поплатились.

«А как же средства предохранения?» — спросите вы. На этот вопрос я могу лишь ответить вопросом: «А вы бы стали заниматься сексом, даже с презервативом, со случайным человеком, если бы знали, что он ВИЧ-инфицирован?» Думаю, честный ответ на этот вопрос даст вам повод для размышлений.

В Божьем Законе есть заповедь «Не прелюбодействуй». Она запрещает любые сексуальные отношения, кроме отношений между законными супругами. Многие говорят, что Бог дал эту заповедь, чтобы ущемить человека, не дать им вдоволь насладиться своей жизнью. А для меня совершенно очевидно, что эта, как и все другие заповеди, дана для того, чтобы оградить человека от тех страшных последствий, которые могут прийти вместе с подобным «наслаждением» жизнью.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Целью этого дня является повышение глобальной осведомлённости о ВИЧ/СПИДе. В этот или любой другой день уходящего года найдите время, чтобы почитать информацию об этой проблеме. Возможно, ваша осведомлённость сможет спасти вас от этой беды или даст вам сил поддержать людей, которых эта беда уже коснулась.

Кирилл Абдуллин,

proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.