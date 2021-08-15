Россия, Китай и Мьянма рекомендованы для включения в список нарушителей свободы вероисповедания

Комиссия США по международной религиозной свободе заявила, что Индию, Россию, Сирию и Вьетнам следует считать «странами, вызывающими особую озабоченность». Было установлено, что эти страны причастны к продолжающимся систематическим и вопиющим нарушениям свободы вероисповедания или допускают их. Среди нарушений, выявленных комиссией, были зверства против мусульман-рохинджа, совершённые военными Мьянмы, преследование Свидетелей Иеговы со стороны правительства России и задержание Китаем миллионов уйгуров и других мусульман в концентрационных лагерях.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.