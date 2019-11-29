Может ли стакан воды существенно улучшить ваше здоровье? Да, если это стакан воды, которую вы будете выпивать утром натощак каждый день.

Чистая вода — это жизнь, здоровье, красота и молодость. Каждая клеточка нашего организма большей частью состоит из воды. Для нормальной жизнедеятельности эту воду нужно постоянно восполнять. В противном случае в организме накапливаются шлаки (ведь выводятся они именно с водой), кровь густеет и не может нормально выполнять свои функции, начинают болеть суставы (из-за потери жидкости хрящевые ткани теряют свою эластичность, и увеличивается трение), организм преждевременно стареет (попросту — высыхает).

Чтобы с течением времени не превратиться в сморщенный и лишённый жизненной силы «сухофрукт», позаботимся, чтобы с самого утра в организм попадала чистая вода.

Почему именно с утра? Потому что ночь — это длительный промежуток времени, когда вы не пьёте. Между тем, вывод жидкости из клеток продолжается (эту жидкость вы ощущаете утром в мочевом пузыре).

Поэтому утром натощак необходимо порадовать ваш жаждущий организм стаканом воды приятной для вас температуры. Речь идёт именно о чистой воде. Сок, чай, компот и другие жидкости не подойдут для этой процедуры. Ведь утром мы хотим очистить наш организм. Так что посудите сами, какую жидкость вы выберете для умывания: воду или компот?

Стакан воды — отличное средство для пробуждения, стабилизации нервной системы, стимулирования печени и подготовки желудочно-кишечного тракта к трудовому дню. Кстати, привычка пить чистую воду по утрам поможет вам нормализовать стул.

Завтракаем не раньше чем через полчаса после питья, когда проснувшийся от водного душа желудок приготовит порцию пищеварительных соков.

Главный секрет успеха — чтобы этот незатейливый ритуал повторялся у вас каждое утро. Со временем, привыкнув к утреннему стакану воды, вы захотите выпивать ещё один. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

Чтобы восполнить потерю жидкости, в течение дня нужно выпивать 1,5 – 2 л воды, т. е. 6 – 8 стаканов. Больше воды требуется: в жаркую погоду, при выполнении тяжёлой работы, при высокой температуре тела, при поносе, при кровотечении — всё это может привести к обезвоживанию организма.

Сигналы организма, предупреждающие о недостатке воды:

Запоры. Использование в этом случае слабительных средств и клизм заставляет другие системы возвращать часть дефицитной воды кишечнику. Это не решение проблемы.

Цвет и запах мочи. Тёмно-жёлтая моча, имеющая резкий запах, — признак недостатка воды в организме. Со временем такое положение дел может привести к образованию камней в почках, инфекциям мочевыводящих путей, болезням мочевого пузыря. Наличие светлой, прозрачной, без резкого запаха мочи указывает на достаточное потребление воды.

Сухость во рту. Она вызывается снижением активности слюнных желез, которым не хватает воды.

Усталость или нечёткое мышление. Без достаточного количества воды не может работать ни одна клетка, а особенно клетка мозга. Пожилые люди могут выглядеть дряхлыми по той причине, что их мозгу для нормального функционирования не хватает воды.

Сухая, обветренная, бледная кожа, «обложенный» язык, густая слюна, головокружение, шум в ушах — всё это проявления, указывающие на внутреннее отравление организма, причина которого — нехватка воды.

Дорогие друзья! Вода обеспечивает организму возможность осуществлять химические реакции процессов жизнедеятельности. Это идеальный напиток, созданный Самим Богом для утоления жажды. Пейте достаточно чистой воды каждый день!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВОДЕ

Вода — превосходный растворитель для многих веществ. Растворяя токсины и различные шлаки, вода способствует их выведению из организма. Клетки, которые непрерывно отравляются токсинами, «просят» воды, как засыхающее растение просит дождя.

Вода — главный регулятор температуры тела. Она выполняет функцию смазочного материала и предотвращает износ тканей. Вы не согнёте локоть или колено без смазки. Каждая мышца, каждый орган, каждая система работают в жидкой среде.

Вода является важнейшим компонентом крови, слизи и пищеварительных соков. Она находится даже в костях (22%). Мышцы состоят из воды почти на 75%, мозг с его миллиардами клеток — на 70 – 85%. Чтобы ясно мыслить и хорошо работать, мозгу необходимо очень много воды, иначе вы будете раздражительны и уязвимы.

По материалам сайта 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.