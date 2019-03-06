Стихи, подаренные небом

Меня зовут Ирина. Я инвалид с детства (всю жизнь прикована к постели). По милости Божьей в ВКонтакте веду две христианские группы — «Небо Эдема» и «Рупор Инфо», куда приглашаю и вас, мои драгоценные друзья!

Я родилась с миопатией, мне скоро будет 49 лет. На инвалидной коляске уже совсем не могу сидеть, и много лет не была на улице. Несколько раз умирала, но всё же люблю жизнь, потому что с юности люблю Бога и в ежедневных мучениях за право жить выстрадала, приобрела и продолжаю приобретать умение жить в личных опытах веры и утешения с моим Господом, что для меня бесценно. Надеюсь, что теперь обо мне — админке Иринке, — о моих скромных «буднях» в постели вы будете иметь хоть какое-то малое представление. Если бы не Господь и не то скромное служение, что однажды Он поручил мне по великой милости Своей, моя жизнь давно бы не имела смысла!

И станет легче…

Обними меня покрепче,

Силы обнови —

И на сердце станет легче

От Твоей любви!

И на сердце станет легче,

Что Иисус ведёт,

И болезни мои лечит,

И покой даёт!

И на сердце станет чище

С верой, без греха…

Быть желаю лучше нищей,

Но в Твоих руках!

И на сердце станет проще —

Вечность впереди!

Доведи народ Свой, Отче!

К жизни возроди!

…Обними Любовью свыше,

Духом обнови —

И на сердце станет тише

От Твоей любви!

Зри, Господи!

Зри, Господи! Душой томима

Средь нарастающего зла,

Средь бури ветрами гонима,

Среди безумия — жива…

Зри, Господи! Тобой хранима,

Одним Тобой закалена,

Среди уловок всех незримых

По-прежнему Тебе верна!

Зри, Господи! Тобой ведома,

Тебя за всё благодарю

И обязательно до Дома

С Тобою, Иисус, дойду!

Ирина Бурбовская

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.