Стихи, подаренные небом

Меня зовут Ирина. Я инвалид с детства (всю жизнь прикована к постели). По милости Божьей в ВКонтакте веду две христианские группы — «Небо Эдема» и «Рупор Инфо», куда приглашаю и вас, мои драгоценные друзья!
Я родилась с миопатией, мне скоро будет 49 лет. На инвалидной коляске уже совсем не могу сидеть, и много лет не была на улице. Несколько раз умирала, но всё же люблю жизнь, потому что с юности люблю Бога и в ежедневных мучениях за право жить выстрадала, приобрела и продолжаю приобретать умение жить в личных опытах веры и утешения с моим Господом, что для меня бесценно. Надеюсь, что теперь обо мне — админке Иринке, — о моих скромных «буднях» в постели вы будете иметь хоть какое-то малое представление. Если бы не Господь и не то скромное служение, что однажды Он поручил мне по великой милости Своей, моя жизнь давно бы не имела смысла!
И станет легче…
Обними меня покрепче,
Силы обнови —
И на сердце станет легче
От Твоей любви!
И на сердце станет легче,
Что Иисус ведёт,
И болезни мои лечит,
И покой даёт!
И на сердце станет чище
С верой, без греха…
Быть желаю лучше нищей,
Но в Твоих руках!
И на сердце станет проще —
Вечность впереди!
Доведи народ Свой, Отче!
К жизни возроди!
…Обними Любовью свыше,
Духом обнови —
И на сердце станет тише
От Твоей любви!
Зри, Господи!
Зри, Господи! Душой томима
Средь нарастающего зла,
Средь бури ветрами гонима,
Среди безумия — жива…
Зри, Господи! Тобой хранима,
Одним Тобой закалена,
Среди уловок всех незримых
По-прежнему Тебе верна!
Зри, Господи! Тобой ведома,
Тебя за всё благодарю
И обязательно до Дома
С Тобою, Иисус, дойду!
Ирина Бурбовская