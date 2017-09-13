Штормы и ураганы, землетрясения и тайфуны, наводнения и жестокая засуха, проливные дожди, лавины, оползни, извержения вулканов, снегопады в тёплых широтах, оттепели в холодных — новости об этих событиях не сходят с наших экранов. Что это: борьба каналов за поднятие рейтинга с помощью трансляции душещипательных материалов или нечто другое?

Факт участившихся природных катастроф подтверждает беспристрастная статистика. До XX века большие землетрясения за столетия исчислялись единицами. В ХХ веке зафиксировано 46 значительных землетрясений. За полтора десятилетия ХХI века уже насчитывается более 30 крупных землетрясений.

Действительно, статистика говорит, что в последнее время в мире значительно возрастает количество природных катаклизмов.

Согласно данным, приведённым директором аналитического отдела Департамента экономических и социальных проблем ООН Робом Восом (Rob Vos), природные катастрофы происходят в мире в четыре раза чаще, чем 30 лет назад, а экономический ущерб от их разрушений вырос семикратно.

За последние 48 лет было зарегистрировано более семи тысяч стихийных бедствий, в результате которых погибло, по крайней мере, 2,5 млн человек. Последствия катастроф становятся всё более разрушительными. Около 30 млн человек ежегодно становятся «климатическими беженцами» — люди вынуждены менять место жительства в силу ухудшения экологической ситуации, нехватки ресурсов, природных катастроф.

Многие христиане воспринимают факт учащающихся стихийных бедствий определённым знаком свыше. Ведь Иисус Христос в Библии предсказал, что время перед Его Вторым пришествием будут характеризовать климатические катастрофы, голод и болезни: «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления» (Луки 21:11).

О гладах и морах говорить сложно, ведь люди всегда умирали от недоедания и болезней. Но факт остаётся фактом: и сегодня в бедных странах люди продолжают тысячами умирать от голода и эпидемий. И в развитых странах смерть уносит множество ещё относительно молодых людей с онкозаболеваниями, болезнями сердца, сосудов, инсультами, несмотря на достижения современной медицины.

Судя по всему, людям следует серьёзно подумать о душе и сверить свою жизнь с заповедями Божьими, изложенными в Библии.

Валерий Татаркин, apologetica.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.