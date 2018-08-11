Стихотворение «Благодарность»

Мы живём, того не сознавая,

Что за всё должны благодарить:

Радуемся, любим ли, страдаем,

Что дано нам свыше счастье — жить!

И за день, дарованный нам Богом,

И за миг, подаренный судьбой,

И за хлеб насущный, и за воду,

И за кров, что есть над головой.

Злейшему врагу без сожаления

Благодарность вырази свою

За урок преподанный жестокий,

За обман, за ложь, за клевету.

Новый день, родившийся с зарёю,

Ты как дар божественный встречай!

И прожив его как день последний,

Благодарность Сущему воздай!

Эмилия Ларинина, г. Челябинск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.