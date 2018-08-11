Стихотворение «Благодарность»

Мы живём, того не сознавая,
Что за всё должны благодарить:
Радуемся, любим ли, страдаем,
Что дано нам свыше счастье — жить!
И за день, дарованный нам Богом,
И за миг, подаренный судьбой,
И за хлеб насущный, и за воду,
И за кров, что есть над головой.
Злейшему врагу без сожаления
Благодарность вырази свою
За урок преподанный жестокий,
За обман, за ложь, за клевету.
Новый день, родившийся с зарёю,
Ты как дар божественный встречай!
И прожив его как день последний,
Благодарность Сущему воздай!
Эмилия Ларинина, г. Челябинск