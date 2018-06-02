Стихотворение «Суд»

Время мчится вперёд,
Скорость света в полёте превысив,
Тают дымкой года,
Исчезая в заоблачной выси,
Грешной жизни экспресс
Свою песню на стыках выводит,
Слышен лязг тормозов.
Мы к конечному пункту подходим.
Быстро гаснет свеча,
С нашим вздохом последним сгорая,
Впереди — пустота,
Словно бездна без дна и без края.
В небе ворон кружит —
Чёрный знак погребальной печали,
И старуха с косой
Нас уже на перроне встречает.
Что в твоём багаже?
С чем на суд перед Богом предстанешь?
Явишь святость Христа
Или грязную душу достанешь?
Знай же, о, человек,
Жизнь лишь раз Всемогущим даётся,
И за то, как ты жил,
Отвечать непременно придётся.
Зло творил иль добро —
Всё у Бога записано чётко,
И судьбина твоя
Прозвучит в приговоре коротком.
Так зачем тебе жить,
Духам злобы внимая покорно,
Вязнуть в топи греха,
Сделав совесть обугленно-чёрной?
Видишь, в небе Христос,
Твой Заступник, пред Богом Ходатай,
Не предай же Его,
Как Иуда, прельстившийся платой.
Будь слугою для всех,
Даже в мыслях не делай плохого,
Жажду мести, суда
Отдавая Всевышнему Богу.
Ирина Гладских, г. Магнитогорск