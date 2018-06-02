Стихотворение «Суд»

Время мчится вперёд,

Скорость света в полёте превысив,

Тают дымкой года,

Исчезая в заоблачной выси,

Грешной жизни экспресс

Свою песню на стыках выводит,

Слышен лязг тормозов.

Мы к конечному пункту подходим.

Быстро гаснет свеча,

С нашим вздохом последним сгорая,

Впереди — пустота,

Словно бездна без дна и без края.

В небе ворон кружит —

Чёрный знак погребальной печали,

И старуха с косой

Нас уже на перроне встречает.

Что в твоём багаже?

С чем на суд перед Богом предстанешь?

Явишь святость Христа

Или грязную душу достанешь?

Знай же, о, человек,

Жизнь лишь раз Всемогущим даётся,

И за то, как ты жил,

Отвечать непременно придётся.

Зло творил иль добро —

Всё у Бога записано чётко,

И судьбина твоя

Прозвучит в приговоре коротком.

Так зачем тебе жить,

Духам злобы внимая покорно,

Вязнуть в топи греха,

Сделав совесть обугленно-чёрной?

Видишь, в небе Христос,

Твой Заступник, пред Богом Ходатай,

Не предай же Его,

Как Иуда, прельстившийся платой.

Будь слугою для всех,

Даже в мыслях не делай плохого,

Жажду мести, суда

Отдавая Всевышнему Богу.

Ирина Гладских, г. Магнитогорск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.