Когда столбы горят во благо людям

Иногда то, что кажется неприятностью, спасает жизнь. Вот что произошло с Оксаной в октябре минувшего года.

Ещё в 2017 году вместе с семьёй я переехала жить на север Израиля. Наша деревня находится примерно в 100 км от границы с Ливаном. Я врач, поэтому мне приходится быть на работе даже во время войны. Дважды в неделю я работаю в клинике, которая располагается в самом северном городе Израиля, примерно в 10 км от границы с Ливаном. С тех пор как в Израиле началась война, террористическая группировка «Хезболла» начала совершать провокации на севере нашей страны, поэтому ехать в город на работу небезопасно.

17 октября 2023 г. была моя смена, и я приехала в клинику к 8:00. Обычно я работаю с 8:00 до 19:00, но в тот день из-за большого напряжения на границе и взрывов многие пациенты отменили визиты в клинику, и мой график сократился до 16:45. Я начала приём пациентов. Пришёл один пациент и рассказал, что недалеко от города трое террористов с взрывчаткой и оружием пытались прорваться через границу, но были уничтожены нашими военными. От одной только мысли о том, что могло произойти, если бы им это удалось, я почувствовала себя не очень хорошо, но нужно было продолжать приём.

К 11:00 мы услышали стрельбу. Она продолжалась около десяти минут, а затем всё стихло. Мы работали дальше, но внезапно стрельба возобновилась и закончилась временным затишьем. Так повторялось четыре раза. Около 16:10 я услышала выстрелы прямо возле здания нашей клиники. Чтобы понять, что происходит, я забралась на стол, дотянулась до окна и выглянула наружу. Я увидела, как электрический столб у соседнего здания начал гореть без всякой видимой причины. Провода на нём накалились докрасна и лопались, имитируя звуки выстрелов.

Мы позвонили в полицию и пожарную службу. Именно в этот момент пришла моя последняя пациентка. Я собиралась было начать приём, как вдруг отключилось электричество. У меня не было другого выбора, кроме как отпустить её домой и перенести лечение на другой день. Это дало мне возможность покинуть клинику немного раньше, чем планировалось.

Когда я отдалилась на приличное расстояние от города, мой телефон начал звонить. Меня искали мой сын и административный директор клиники, из которой я ушла минут 10 назад. Директор спросила меня, где я нахожусь и всё ли со мной в порядке. Убедившись, что я в безопасности, она рассказала мне, что всего несколько минут назад в городе была объявлена воздушная тревога и из двух ракет, выпущенных по городу, одна была сбита, а другая упала на открытой местности. Если бы я осталась в клинике, чтобы принять последнюю пациентку, бомбёжка могла бы застать меня или там (это в лучшем случае, потому что в клинике есть бомбоубежище), или на улице, а это не так уж приятно. В прошлом я дважды попадала под бомбёжку прямо на улице, поэтому мне знакомо чувство беспомощности, когда нет убежища, где можно спрятаться в случае опасности.

Вот так Господь позаботился обо мне, допустив, чтобы электрический столб без всякой видимой причины загорелся, обесточив район, где находится моя клиника. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель…» (Библия, книга Откровение 15:3).

Оксана Стоянова

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Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.