Если вам скажут, что вы находитесь под следствием, какой будет ваша реакция?

Всем обещан суд

Библия говорит, что во второй раз Христос придёт, чтобы «воздать каждому по делам его» (книга Откровение 22:12). Но если Иисус придёт, чтобы воздать каждому «по делам», то, следовательно, на небе должно состояться предварительное расследование, которое определит, чего заслуживает тот или иной человек и какое воздаяние он получит от Господа.

Сначала необходимо выяснить, где именно происходит этот суд. Мы читаем: «Видел я наконец, что поставлены были престолы и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы Его как чистая вóлна; престол Его как пламя огня… тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели и раскрылись книги» (книга пророка Даниила 7:9, 10).

Даниил увидел, как были раскрыты книги. На небесах началось грандиозное судебное расследование.

Что Библия говорит о времени суда?

«Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную» (книга Деяния Апостолов 17:30, 31). Итак, день суда назначен давно. Пророк Даниил много лет назад провозгласил: «…две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (книга пророка Даниила 8:14). Очищение святилища — это начало Божьего суда.

Что означает «очищение святилища»?

Ещё со времён Моисея иудеи в точности следовали установленной форме богослужения. Оно совершалось сначала в переносимой с места на место скинии, а затем в Иерусалимском храме. Все жертвы и приношения совершались по образцу, данному Самим Богом. Служение в земном святилище должно было служить своего рода учебным пособием, объясняющим небесный план спасения. Бог пожелал особым образом выделить некоторые важные для спасения истины. Например, жертвоприношение непорочного агнца (ягнёнка) должно было указывать на будущую жертву Иисуса Христа, Который умер ради нашего спасения.

Служение в земном святилище совершалось в соответствии с двумя основными циклами: суточным и годичным. Одним из элементов ежедневного служения было жертвоприношение. Человек, совершивший грех, являлся к входу в святилище с жертвенным животным. Он исповедовал свой грех, возложив руки на голову животного, после чего животное закалывали. Кровь же священник вносил в святилище. Таким образом, грех символически переносился с грешника на жертвенное животное и далее попадал в святилище.

Кровь вносилась в святилище изо дня в день. Именно по этой причине требовалось проведение ежегодного очистительного служения. В десятый день седьмого месяца древние евреи праздновали День искупления. В этот день святилище очищалось от внесённых туда в течение года грехов.

В ритуале использовались два козла: «козёл для Господа» и «козёл для отпущения». Козла для Господа приносили в жертву на алтаре. Первосвященник вносил его кровь в святилище и далее за завесу, в особое отделение, называемое Святое святых. В Святое святых мог заходить только первосвященник и только раз в год. Он кропил кровью козла на крышку своеобразного сундука, который назывался ковчегом завета. В нём хранились скрижали, на которых Сам Бог некогда начертал Десять заповедей.

После того, как был заклан козёл для Господа, козла для отпущения уводили в пустыню, где он погибал от голода. Смерть этого животного символизировала судьбу дьявола, создателя и инициатора греха. Таким образом, из года в год древние евреи напоминали себе о будущей жертве Спасителя и уничтожении греха во Вселенной.

Очищение святилища — это и есть время суда, время исследования сердец.

Начало и конец пророческого периода

Ангел Гавриил, посланный объяснить значение видения, сказал Даниилу: «Знай, … что видение относится к концу времени!» (книга пророка Даниила 8:17). Отправной точкой пророчества Даниила является 457 год до н. э., когда царь Артаксеркс издал указ, позволяющий евреям вернуться на родину и заново отстроить Иерусалим.

Следует также помнить, что в библейских пророчествах слово «день» часто употребляется для обозначения периода времени, равного астрономическому году. «День за год, день за год Я определил тебе» (книга пророка Иезекииля 4:6).

Итак, если вести отсчёт от 457 года до н. э., то 2300 лет заканчиваются в 1844 году (учитывая, что мы используем календарь, в котором нет нулевого года). В это время на небесах начался суд.

Судный день

Мы живём в конце времени, в так называемый «Судный день», когда Господь в присутствии свидетелей выносит справедливые приговоры по каждому «делу». Однажды Он завершит эту работу, и тогда Христос сойдёт с неба, чтобы собрать верных Ему последователей, которые будут жить вечно в общении с Ним.

Бог считает этот суд столь важным, что вдохновляет апостола Иоанна изобразить ангела, летящего посредине неба и возвещающего громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Библия, книга Откровение 14:7).

Мы и в самом деле живём во время небесного суда, и у нас есть реальный шанс стать свидетелями кульминационного завершения истории Земли. Чувствуете ли вы себя спокойно и уверенно перед лицом судебного следствия, совершающегося в данный момент?

Часто люди оценивают себя, глядя на других, и рассуждают так: «По сравнению с другими я человек неплохой». Но на небесном суде другой эталон. Перед лицом святого Бога все мы оказываемся грешниками.

Есть ли надежда?

Однажды ночью Мартину Лютеру приснилось, что сам дьявол предстал перед ним с пергаментным свитком такой длины, что он свешивался до пола. Лютер знал, что это был перечень его собственных грехов!

Дьявол с ухмылкой осведомился: «Совершил ли ты эти грехи, Мартин?» И Лютер вынужден был дать ответ: «Да, мною совершён каждый из них». «Тогда для тебя надежды нет», — заявил дьявол.

И бедный Лютер застыл в отчаянии. Но в то же время он обратил внимание, что одной рукой дьявол закрывал уголок пергамента.

«Что там у тебя под рукой?» — потребовал ответа Лютер. И когда дьявол поднял руку, что, как вы думаете, прочитал Мартин Лютер под длинным перечнем своих грехов?

«Кровь Иисуса Христа… очищает нас от всякого греха» (Библия, 1 послание Иоанна 1:7).

Если бы кому-то из нас пришлось стоять на суде в одиночку, у нас не было бы абсолютно никакой надежды. Но у нас есть Иисус, наш небесный Первосвященник. Он будет стоять на суде рядом с нами. Он будет представлять нас на этом судилище Вселенной. Если мы посвятим свою жизнь Ему здесь, то Он будет представлять нас там.

Марк Финли, «Пророчества исполняются»