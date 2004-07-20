Сверьте свою совесть с эталоном

Что такое праведность? Каким критерием можно определить это понятие? Изменяются ли эти критерии с течением времени, или они остаются неизменными во все времена?

Человек, сотворенный Богом, был праведен. Его естественным состоянием было делать добро. И первоначально Божья заповедь для человека звучала так: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 2:16,17).

Сотворенный человек должен был жить вечно. Но Бог предупреждает человека о том, что для него есть возможность смерти. И эта смерть будет результатом познания зла. Таково оно, странное и единственное в своем роде знание – знание зла. Адам обладал всей жизненной силой, всей необходимой защитой против смерти, всем необходимым знанием, чтобы дать ответ на любой вопрос его любознательного ума. Бог дает ему единственное ограничение и предостерегает Адама от познания зла на опыте. Существовал только один способ приобрести этот опыт: съесть плод с дерева, и Адам это знал. Сам Бог так сказал. Чего же еще? Этого было более чем достаточно. Было бы лучше остановиться на этом простом знании о возможности смерти, чтобы избежать ее. От Адама требовалось просто довериться Богу и верить в Его Слово.

Но люди познали то, что, согласно Божьему определению, было им не нужно. В основе этого знания лежит сомнение в реальности слов Бога и преобладание человеческого желания. Ева пожелала плод, а желание видит только то, что согласуется с ним, оно эгоистично. Эгоизм – некое помрачение души, когда человеческое превозносится над Божьим. Противопоставив свое желание тому, что говорит Бог, человек познал зло. Но это привело к тому, что он утратил свою праведность. У человека открылись глаза на зло, он потерял способность всегда поступать правильно.

«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Титу 1:15) Человек, который отступил от Божьих повелений, который руководствуется своими желаниями, не способен отличить зло от добра.

Один мальчик познакомился с необычной семьей. Они жили на краю деревни, муж и жена. У них не было определенной работы. Большую часть времени они проводили, копаясь на деревенской свалке, подбирая все, что хоть на что-нибудь годилось. Они казались мальчику какими-то особенными, такими далекими от реальности и этим привлекали его. Через некоторое время они стали просить его приносить им некоторые вещи из дома. Сначала столовые приборы, позже другие, более ценные вещи. Мальчик даже не заметил, как втянулся в это. Он действовал против своей семьи, даже не желая того и не испытывая угрызений совести.

Итак, человеческая совесть осквернена в результате непослушания Божьему повелению. Наша совесть подсказывает нам, что мы должны поступать правильно, но она не говорит нам, что правильно. Совесть подобна часам. Как бы хорошо они не работали, их нужно “сверять” по некоторому эталону, чтобы они имели какую-либо ценность. Так и нашей совести нужен эталон, который определяет, что есть добро, а что зло. Этим эталоном являются Десять Заповедей. Наша совесть сможет уберечь нас от зла только тогда, когда она будет сверена по великому Божьему эталону.

Десять заповедей – это краткое изложение всех верных принципов, они обращены ко всему человечеству во все времена. Десять заповедей выражают образец поведения, переданный Богом человечеству. Они определяют наши отношения с нашим Богом и наши обязанности по отношению к людям и, кроме конкретных действий, они затрагивают и наши наиболее сокровенные мысли, желания и чувства.

Итак, Закон устанавливает критерий праведности. И, что еще важно знать каждому человеку, так это то, что каждый из нас будет судим по этим праведным принципам, а не по нашей совести. “Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, – говорит Писание,- ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо” (Екклесиаст 12:13,14).

Божьи заповеди – это не простые пожелания, которые можно принять или отвергнуть. В Заповедях выражается воля Бога. Это не авторитарное приказание, а неизменная реальность. Если кому-то говорят: “Не нажимай курок заряженного револьвера, целясь себе в голову”, это приказ, но не авторитарный, потому что человек волен решать и действовать по своему усмотрению. Но этот приказ отражает бесспорную реальность: если человек нажмет на курок, он умрет.

Не Бог получает выгоду от соблюдения нами Заповедей, а мы сами. Бог желает сохранить нашу жизнь и защитить ее от зла, которое мы можем причинить себе. Бог предоставляет нам ориентиры морали, без которых невозможно обойтись в принятии решений. Он предостерегает нас от обманчивой привлекательности зла, которое всегда ведет к смерти. Бог хочет, чтобы наше поведение находилось в гармонии с законами жизни, природными и нравственными, данными непосредственно человеку, чтобы наша жизнь на самом деле стала жизнью, а не превращалась в медленное умирание.

Зло – это как мед для мух. Они летают и кружатся, и садятся на него, чтобы, вкусив сладость, обнаружить, что их лапки прилипли и что они уже не могут летать в свое удовольствие. Они попали в плен, и смерть подстерегает их. Это только вопрос времени, а время неумолимо, и смерть всегда наступает. И зло всегда выстреливает в того, кто с ним заигрывает.

Бог ищет для нас добра, требуя от нас святости. Он открывает нам Свою волю и дает духовную силу, чтобы удаляться от зла. Каким образом наша совесть может быть сверена по Божьему эталону? Закон сам по себе не очистит нашу совесть. Это может сделать только Бог. Когда мы верим Ему, силою Святого Духа Бог делает нас святыми людьми, которые понимают Его святую волю и исполняют ее.

«А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им». (Галатам 3:11,12).

Подготовила И. Суманова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» июль 2004 г.