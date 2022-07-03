В Израиле археологи нашли свинцовую табличку возрастом 3 тысячи лет, подтверждающую Библейский текст

Новое открытие израильских археологов может стать одной из самых значительных археологических находок в современной истории, поскольку оно не только воспроизводит библейский текст, но и подтверждает традиционное, консервативное понимание временной шкалы Ветхого Завета.

Сенсационная находка представляет собой свинцовую табличку размером около двух сантиметров на сантиметр с надписью на иврите из 40 букв, которая упоминает события на горе Гевал, излагаемые во Второзаконии 27:15–26 и книге Иисуса Навина 8:30, когда израильтяне узнают, что будут прокляты, если ослушаются Бога. Табличка, в которой дважды упоминается имя Бога, была обнаружена на том месте, где в древности была гора Гевал. Что ещё важнее, этот текст «на столетия старше любой известной надписи на иврите из древнего Израиля», — подчёркивается в заявлении Института археологических исследований.

По предварительным лабораторным данным, табличка датируется периодом поздней бронзы, то есть 3300 – 1200 годами до нашей эры, что означает, что её возраст примерно 3 – 5 тысяч лет.

Светские критики традиционной датировки Ветхого Завета часто относят время Исхода из Египта и завоевания Ханаана к гораздо более позднему времени — и тем самым ставят под сомнение правдивость Священного Писания. Эти критики утверждают, что Пятикнижие не могло быть написано Моисеем, как утверждает Библия, потому что еврейского алфавита не существовало во время его земной жизни. Однако текст таблички, по-видимому, подтверждает авторство Моисея.

«Никто больше не может невозмутимо утверждать, что библейский текст «никак не мог быть написан до персидского периода (559 – 331 гг. до н.э.) или эллинистического периода (323 – 30 гг. до н.э.)», как до сих пор делали многие почтенные критики, — торжествует один из исследователей. — Теперь у нас есть все основания датировать период возникновения библейского текста намного более ранним временем. Это склоняет чашу весов в научном диспуте в пользу более ранней даты и опровергает аргументы тех, кто считает Библию поздней компиляцией».

Археолог Гершон Галил торжествует: «Подобный текст удаётся обнаружить, пожалуй, не чаще раза в тысячелетие. Нет ничего невероятного в том, что эта находка будет признана одним из величайших археологических открытий в новейшей истории. Это первое научно подтверждённое упоминание имени Божьего на Земле Израиля, причём оно… доказывает, что израильтяне владели грамотой уже в тот древнейший период, когда только-только пришли в Святую Землю. Следовательно, они вполне могли написать Библию, тем более что текст таблички почти дословно воспроизводит дошедший до наших времён фрагмент библейского текста».

По материалам Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.