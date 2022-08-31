Таинственная печать и число 666

Сегодня многие верят, что 666 — это число в заграничном или российском паспорте или на банковской карте. Может, это чипы в телефонах или принудительная вакцинация? Или ИНН?

Во всякое время к разным числам и событиям пытались приклеить ярлыки из книги Откровение. Между тем, подобные пророчества Библии даны для ВСЕГО человечества, а не для какой-то определённой страны на каком-то её историческом этапе. То есть предсказания из книги Откровение будут касаться ВСЕХ людей!

Суть этого пророчества в том, что начертание зверя связано с религией! Речь идёт о поклонении. Прочитайте текст Библии:

«И дано ему (второму зверю) было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, КТО НЕ БУДЕТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ОБРАЗУ ЗВЕРЯ. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет НАЧЕРТАНИЕ НА ПРАВУЮ РУКУ ИХ ИЛИ НА ЧЕЛО ИХ, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть» (книга Откровение 13:15–18).

Эта тема продолжается далее:

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто ПОКЛОНЯЕТСЯ ЗВЕРЮ И ОБРАЗУ ЕГО И ПРИНИМАЕТ НАЧЕРТАНИЕ НА ЧЕЛО СВОЁ ИЛИ НА РУКУ СВОЮ, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем» (книга Откровение 14:9, 10).

Вопрос: О каком начертании идёт речь?

Ответ: Начертание подробно не описано. Но видно, что оно не имеет какого-то определённого вида. Чётко написано, что это будет одно из трёх: или «начертание, ИЛИ имя зверя, ИЛИ число имени его». А само число 666 — это «число зверя», причём уточняется, что «это число человеческое». То есть совсем не обязательно, что именно число 666 будет накладываться, так как Библия этого не утверждает, но наоборот предусматривает варианты начертания. Зато однозначно сказано, куда будет накладываться знак — «на… руку… или на чело».

Вопрос: Что грозит принявшим начертание?

Ответ: За эти начертания Бог будет в ярости, и человек, принявший начертание зверя, будет мучим в огне геенны! Разве Бог может быть в ярости за то, что человек выполняет законы государства и завёл себе загранпаспорт или ИНН? Пока законы страны не начинают противоречить законам Божьим, необходимо их соблюдать. Когда же вопрос станет о верности Божьим заповедям, вспомним слова Апостолов: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Библия, книга Деяния Апостолов 5:29).

Божьи заповеди чётко перечислены в Библии. И Бог дал наказ ничего к ним не прибавлять, чтобы они были свободны от человеческого вымысла.

Сейчас Закон Божий уже во многих странах прямо нарушается: разрешены гомосексуализм, наркотики, аборты; интимная жизнь вне брака (блуд) считается нормой, разводы практически поощряются.

В Библии написано, что дальше будет хуже — охладеет в людях истинная любовь. А загранпаспорт, чипирование и ИНН — это лишь документы или средства индивидуализации и расчётов. Вероятно, они будут использоваться для лишения права покупать и продавать, но сами по себе начертанием не являются. Не поддавайтесь на обман сатаны, он специально отвлекает людей от сути, уводя их в неважные размышления. Сами подумайте: что для Бога важно? Наш паспорт и ИНН или наш характер и духовное состояние?

Вопрос: Кто может запретить продавать и покупать?

Ответ: Напомню, в 13 главе книги Откровение написано: «малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам… никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».

Кто реально может ограничить торговлю (куплю-продажу) на уровне бедных и богатых? Запретить продавать и покупать может только мирская светская власть! Однако раз речь в тексте идёт о поклонении, то религиозную составляющую стоит искать лишь в тех религиях, которые имеют возможность влиять на власть, чтобы указывать, кому нужно запрещать продавать и покупать. Значит, государство и религия вместе будут притеснять тех верующих, кто живёт не так, как учит главенствующая религия, и не подчиняется им. Другие варианты найти сложно.

Вопрос: «Положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Что это значит?

Ответ: Тут важно вспомнить, откуда взяты понятия знаков на руке и лбу. Рука и лоб взяты из библейской книги Второзаконие. На руке и лбу человек должен был символически иметь знак своей верности Господу: «И да будут СЛОВА СИИ, которые Я ЗАПОВЕДУЮ тебе сегодня, в сердце твоём. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (книга Второзаконие 6:6–8).

Что за «слова сии» должен иметь верующий на челе и руке? Здесь говорится о том, чтобы слова Закона Божьего, о котором идёт речь в приведённом отрывке, были в разуме человека (это чело) и чтобы он исполнял их (это рука — символ действия).

В книге Откровение мы видим, что на руке и на челе ставится знак зверя, а не Бога. То есть люди будут исполнять законы (включая религиозные), установленные смертными людьми, пренебрегая заповедями, данными Вечным Богом.

Вопрос: Что за число зверя 666?

Ответ: В книге Откровение пояснено, что 666 — это число человеческое. А почему человеческое? Некоторые богословы считают так: в шестой день был сотворён человек, а седьмой день (суббота) — святой день, благословлённый Самим Богом (Библия, книга Бытие 2:3). Потому 7 традиционно и считается числом полноты, а совершенная полнота — 777. Число же 666 — человеческое, так как не дотягивает до совершенства (но с претензией на него).

Вопрос: А кто откажется принимать начертание зверя 666?

Ответ: Стоит отметить, что в той же книге Откровение описаны люди, противоположные тем, кто примет число зверя 666 на чело и руку. Будут те, которые откажутся принимать начертание зверя. Им тоже будет положен знак на чело, но знак от Бога, чтобы спасти их: «И видел я иного Ангела… И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда… доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откровение 7:2, 3). «И взглянул я, и вот, Агнец (Иисус)…, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах» (Откровение 14:1).

И тут же ниже пояснено, чем эти люди отличаются от тех, кто примет начертание зверя: «Они непорочны пред престолом Божиим… Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:5, 12). Здесь прямо написано, что этот остаток отличается именно соблюдением заповедей Господа, а не заповедей, придуманных людьми.

Знакомы ли вы с заповедями Божьими? Читали ли вы их так, как записал их Сам Господь? Вы можете найти все 10 заповедей на стр. 7 нашей газеты или, если у вас есть Библия, прочитать их в 20 главе книги Исход. Сравните то, чему учат люди, с тем, что повелел Бог. Уверен, вы обнаружите кое-что интересное, то, о чём не слышали в своей церкви.

Как видим, смысл знаков на чело гораздо глубже, чем нам его пытаются представить некоторые светские и религиозные деятели. Желаете ли вы всем сердцем принять Божьи заповеди и быть в числе имеющих печать Бога живого? Или предпочтёте слушать человеческие предания, рискуя тем самым принять число человеческое — 666? Выбор за вами.

По материалам статьи Валерия Татаркина

apologetica.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.