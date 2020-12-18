Церковь — да или нет?

Выкрикивая антиправительственные лозунги, тысячи митингующих шли по улицам города. Один молодой человек, отличавшийся особой агрессивностью и решимостью, высоко над своей головой размахивал транспарантом, на одной стороне которого красным жирным шрифтом было написано: «Иисусу — да!», а на другой стороне — «Церкви — нет!»

Содержание:

Что такое церковь

Происхождение церкви

Характеристики церкви Божьей

Предназначение церкви

Свои Богу

Было время, когда церковь считалась наиболее важным и необходимым институтом в жизни человека, общества и страны, но сегодня это не так. В ответ на злоупотребление церковью своей властью и общественными функциями многие люди стали рассматривать её как пережиток прошлого. Другие признают церковь в лучшем случае как общественную организацию или клуб с религиозной направленностью, учреждённый не Богом, а людьми. Третьи убеждены, что церковь — это институт, препятствующий положительному развитию человечества. Среднестатистического человека смущает огромное количество церквей. Некоторые приходят к выводу, что истина субъективна. Сегодня нередко можно услышать такую фразу: «У каждого своя правда: у вас она своя, а у меня своя».

Так ли это на самом деле? Есть ли у Бога Церковь на земле? Если да, то как найти её среди сотен конфессий, ожесточённо спорящих о том, кто из них прав? Чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего, нужно разобраться, что такое церковь?

Что такое церковь

Греческое слово «экклесиа» (церковь) в буквальном переводе означает «множество названных поимённо, или множество созванных». Это община верующих, а не только здание, где проводится богослужение. Церковь должна была показать, что Иисус успешно осуществил план спасения и теперь люди, уверовавшие в Него, становятся Его частью. Известный христианский богослов Мартин Лютер называет церковь «собранием сердец в единой вере». Церковь состоит из тех, кто принял Иисуса как Своего личного Спасителя.

У Христа есть Церковь — это верные и послушные Ему люди.

Происхождение церкви

Имеет ли церковь Божественное происхождение или это человеческая организация?

Когда Иисус жил на нашей земле, Он избрал Себе учеников — сначала двенадцать, потом семьдесят (Библия, Евангелие от Луки 10:17) и сто двадцать (Библия, книга Деяния апостолов 1:16) человек. Позднее к ним присоединяются 3000 (Деяния 2:41) и ещё 5000 (Деяния 4:4). В разговоре с учениками Спаситель сказал о происхождении Церкви следующее: «И Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Евангелие от Матфея 16:18).

Перечисленные факты позволяют сделать вывод, что Церковь имеет Божественное происхождение. Она была учреждена самим Спасителем для определённой цели.

Зачем нужна церковь?

Что должна показать людям Церковь Христа? Своей жизнью и отношением она показывает, как можно находиться в гармоничных отношениях с Богом и друг с другом. Церковь призвана представлять характер Бога на этой земле, выполняя поручение Христа: «Итак, идите, научите все народы…» (Евангелие от Матфея 28:19).

Характеристики церкви Божьей

Если внимательно изучить историю христианства, то можно увидеть, что у Бога всегда был верный Ему народ. Вот что написано об этом в Библии: «Разъярился дракон на жену и отправился воевать против потомков её, оставшихся верными Богу, против тех, кто заповеди Божьи соблюдает и имеет в себе свидетельство Иисуса» (книга Откровение 12:17, современный перевод Института перевода Библии при Заокской духовной академии). Здесь речь идёт об истинной Церкви Божьей — людях, оставшихся верными Богу.

От начала истории и до самого её завершения у Бога были, есть и будут последователи, проявляющие послушание Ему, с любовью соблюдая Его заповеди. Это Его Церковь. Их преданность Божьей истине непоколебима. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (книга Откровение 14:12). Священное Писание характеризует «святых» из истинной церкви Божьей как тех, кто «соблюдает заповеди Божии», причём речь идёт о всех Десяти заповедях. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (книга Откровение 22:14).

Апостол Иаков пишет, что нарушить хотя бы одну из Десяти заповедей — это всё равно что нарушить все десять. Господь говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём. Ибо Тот же, Кто сказал: “не прелюбодействуй”, сказал и: “не убей”; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьёшь, то ты также преступник закона» (Послание Иакова 2:10–12). Десять заповедей подобны звеньям цепи. Если вы испортите хотя бы одно звено, цепь разорвётся.

В Своём великом поручении к церкви Христос говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Евангелие от Матфея 28:19, 20).

Где найти такую церковь?

Человек в поисках истины должен обращаться к Библии. Слово Божье учит нас вечным принципам. Церковью Божьей является та, которая живёт по Библии.

Предназначение церкви

Церковь призвана к сотрудничеству с Богом в деле спасения людей. Она создана для служения, и её задача — нести Евангелие миру. Что такое Евангелие? Это вдохновляющая весть о том, что Иисус простил наши грехи, что через Его смерть мы можем жить новой жизнью.

Церковь охватывает людей всех стран и народов. Она направляет их взор на Спасителя. Краеугольным камнем истинной церкви является Господь Иисус Христос — Он представлен её Главой и основанием. Но церковь считается истинной только тогда, когда сохраняет Божье Слово неискажённым. В Библии она сравнивается с невестой, которая должна оставаться верной своему жениху при любых обстоятельствах.

Так стоит ли искать истинную Церковь и присоединяться к ней? Ответ очевиден: «Да».

Церковь — это ковчег спасения. Христос пришёл в мир, чтобы спасти грешников. Какой великой ни была цена, Он уплатил её. Какой горькой ни была чаша, Он выпил её до последней капли. Сегодня Он приглашает каждого из нас принять Его дар спасения, присоединиться к истинной Церкви и служить Ему, ожидая Его возвращения.

Подготовила Наталья Скороход

Свои Богу

Народы, страны, касты, категории…

Мир — как пирог на дьявольском столе.

Но на исходе всей земной истории

Лишь два народа будут на земле.

Всё ближе наше главное мгновение:

Уже начался времени отсчёт,

Когда Сам Бог разделит население

На Свой народ и на не Свой народ.

Ещё есть время, чтобы всем покаяться.

Христиан на свете и не сосчитать,

Но много тех, кто только называются,

Но не хотят своими Богу стать.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.