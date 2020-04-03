Российские телеведущие заговорили о Боге

Библия говорит о том, что эпидемии и пандемии — это лишь малая доля того, что ожидает мир накануне конца. Пока землян поразил только вирус. Но и этого оказалось достаточно, чтобы люди вспомнили вдруг о Боге и заговорили о Нём на главных каналах страны. Пока робко, как бы извиняясь, но заговорили. Как будто это неприличная тема какая-то.

Владимир Соловьев о Библии и чистой и нечистой пище

Журналист Первого канала о гневе Божьем

Вести Fm о Библии и чистой и нечистой пище

Вдруг оказалось, что Бог давно предупредил людей о том, что можно есть, а что нельзя. Верблюды, летучие мыши, змеи — это то, что Библия запрещает употреблять в пищу. Свинина и крольчатина, кстати, тоже в списке запрещений (чтобы не думали, что только китайцы грешны). Кто-то по неведению, кто-то умышленно продолжает есть мясо этих животных. В результате вирусы, которые раньше поражали только животных, мутируют и становятся опасными для людей.

Теперь телеведущие привлекают внимание зрителей к древней мудрой Книге — Библии. Они цитируют 11 главу книги Левит (это часть Библии) и задаются вопросом: «А может ОНИ что-то понимали, когда писали такое? Может, нас предупреждали?» Да, друзья, нас предупреждали. И предупреждали не только о том, что есть и пить. Но и о том, что ждёт нас в будущем. Не пора ли достать Библию с полки, стереть с неё пыль и познакомиться с этим письмом Бога к человеку? Если мы не от обезьяны, если мы Божье творение, то кому, как не нашему Создателю, знать, что для нас лучше? Все необходимые наставления и предупреждения есть в Библии. Если вы называете себя христианами, то просто стыдно ни разу не прочитать эту Книгу, потому что она — фундамент. Нужно знать, во что и в Кого ты веришь. Библия говорит: «Вера от слышания, а слышание от слова Божьего» (Послание римлянам 10:17). А Слово Божье — это и есть Библия. Пора перестать её стесняться и извиняться за упоминания о ней. Разговоры о написанном в Библии — не пафос. Это Книга, которой можно доверять!

Оксана Соловьёва

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»