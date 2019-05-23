В России создадут научное объединение сторонников теории Разумного замысла

Совсем недавно учёные России и других стран бывшего СССР решили объединиться и создать общество учёных, сторонников теории Разумного замысла, и учредить научный журнал «Новая теория биологии: Разумный замысел». Авторы проекта хотят рассказать обществу об этой новой научной реальности и показать, что истинные ответы на главные вопросы биологии, скорее всего, находятся в рамках концепции Разумного замысла.

Руководителем движения с российской стороны стал учёный-биолог, автор книги «Что ответить дарвинисту?» Илья Рухленко. Инициативная группа участников проекта состоит из кандидатов и докторов наук.

«У нас большие планы, но пока нет средств, чтобы начать проект. Мы надеемся, что среди россиян есть заинтересованные в этом движении люди, и наш проект будет поддержан. Некоторые активные сторонники дарвинизма говорят, что Разумному замыслу не место в российской науке. Но я не верю, что это мнение большинства россиян, — сказал Рухленко. — Целый комплекс научных фактов сегодня свидетельствует именно в пользу Разумного Замысла. Так почему Россия должна продолжать оставаться “второй родиной дарвинизма”? Дарвиновская теория более ста лет пыталась найти ответы на важнейшие вопросы мироздания: проблему происхождения жизни, биологического разнообразия, происхождение человека…

К сегодняшнему дню стало уже ясно, что дарвинизм, даже в его нынешнем виде, перестал соответствовать современному уровню развития биологии».

С открытием проекта сообщество открыло подписку на научный журнал «Новая теория биологии: Разумный замысел». Уже сегодня вы можете познакомиться с его книжной продукцией, а также с другими опубликованными статьями и книгами участников проекта. Сайт проекта постоянно пополняется и обновляется.

Одной из задач объединения является приведение школьных учебников в соответствие с современными научными данными.

Участники проекта говорят: «Мы за достоверную информацию в школьном учебнике по теории эволюции. Особую озабоченность вызывает устаревшая и порой откровенно ложная информация в школьных учебниках “Общая биология” 10 – 11 класс. Подавляющее большинство учебников содержат информацию 60 – 70-х годов прошлого столетия, которая, несмотря на неоднократные опровержения, прочно засела на их страницах и не торопится сдавать своих позиций. К сожалению, наши коллеги — сторонники теории Дарвина и СТЭ — совершенно не заинтересованы в исключении из школьного курса устаревших и недостоверных данных, несмотря на очевидную необходимость приведения учебных материалов в соответствие с достижениями современной науки».

По материалам invictory.org, id.diclar.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.