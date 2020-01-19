Ты умеешь играть на каком-нибудь инструменте?
Тогда обязательно разучи эту красивую песню о рождении Иисуса. Или попроси кого-нибудь сыграть её тебе, а сам спой.
Тихой ночью в Вифлееме
Тихой ночью в Вифлееме
Был Христос рождён в хлеву,
И кормушка в стойле стала
Колыбелькою Ему.
Мирно ослики дремали
В том хлеву; они не знали,
Что Христос есть Царь небес,
Что Христос есть Царь небес.
Спят укрытые туманом
Вифлеемские холмы.
Пастухи глядят на небо,
Серебрится свет луны.
Видят ангелов поющих:
«Мир и радость всем живущим —
Вам Господь
Христос рождён!
Вам Господь
Христос рождён!»
Музыка: Польская Рождественская песня «W zlobie lezy».
Русский текст: Наталья Щеглова