Ты умеешь играть на каком-нибудь инструменте?

Тогда обязательно разучи эту красивую песню о рождении Иисуса. Или попроси кого-нибудь сыграть её тебе, а сам спой.

Тихой ночью в Вифлееме

Тихой ночью в Вифлееме

Был Христос рождён в хлеву,

И кормушка в стойле стала

Колыбелькою Ему.

Мирно ослики дремали

В том хлеву; они не знали,

Что Христос есть Царь небес,

Что Христос есть Царь небес.

Спят укрытые туманом

Вифлеемские холмы.

Пастухи глядят на небо,

Серебрится свет луны.

Видят ангелов поющих:

«Мир и радость всем живущим —

Вам Господь

Христос рождён!

Вам Господь

Христос рождён!»

Музыка: Польская Рождественская песня «W zlobie lezy».

Русский текст: Наталья Щеглова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.