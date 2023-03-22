Точка покоя

«Развитие происходит из точки покоя» (Гордон Ньюфельд).

Я всегда мечтала вырастить счастливого ребёнка. Ещё до рождения дочки я наблюдала ситуации детских истерик и задумывалась: что бы я сделала на месте мамы? Почему возникают такие сильные эмоции у ребёнка, и что с ними делать?

Когда у нас родилась Милана, я стала сталкиваться с проявлением её сильных эмоций, и это часто нарушало мир в семье. Мне не хватало знаний о том, как действовать в подобных ситуациях, и я искала ответ, много читала об эмоциональном развитии детей. Одна мысль меня просто пронзила как молния. «Развитие происходит из точки покоя», — пишет Гордон Ньюфельд, доктор философии, канадский клинический психолог, педагог и многодетный отец. Я стала глубже изучать эту тему. И мне открылась её красота и глубина. Развитие из точки покоя стало настоящей профилактикой эмоциональных бурь в нашей семье. Развитие из точки покоя — что это такое?

В начале своего родительского опыта я была похожа на Карлсона, посадившего семечко. Он всё время его раскапывал, чтобы посмотреть: не проросло ли? Но потом я поняла: дети растут, учатся и развиваются не потому, что мы их тянем за уши, а просто потому, что они дети. В них это заложено. Ребёнку просто должно быть интересно и не страшно.

Не страшно — это когда всё хорошо с родителями. Когда они любят, когда они рядом, когда ты для них хороший. Если ребёнок одинок, отвергнут, если он боится родительского гнева и разочарования, он развиваться не может. Все силы психики уходят на совладание с тревогой по поводу привязанности. Как говорят психологи, аффект тормозит интеллект. Лимбическая система бунтует и не даёт нормально работать верхнему (кортикальному) мозгу. А если ребёнок спокоен за свои отношения с родителями, он поворачивается лицом к миру и отправляется его исследовать.

Вот ребёнок на прогулке, весь — воплощённая познавательная активность. Он наблюдает за гусеницей, воробьём, кошкой. Но время от времени посматривает на маму на скамейке. И вдруг мама пропала! Отошла куда-то! Всё, мгновенно познавательная активность сворачивается, и, пока мама не найдётся и не успокоит, ребёнку не до гусениц.

А теперь представьте, что мамы нет очень-очень долго. Или даже совсем. А если в доме конфликты, родители скандалят, кто-то в семье страдает алкоголизмом или просто обладает тяжёлым, вспыльчивым характером? Если ребёнок постоянно боится осуждения, отвержения или того, что он не оправдает ожиданий, и родители будут разочарованы, расстроятся, заболеют и т. д.? Дети никогда не должны работать над тем, чтобы заслужить нашу любовь. Они должны отдыхать в нашей любви!

Самый большой подарок, который мы можем преподнести ребёнку, — это позволить ему расслабиться, прийти к покою под покровом нашей заботы. Дать ребёнку покой в отношениях — значит убедить его в том, что его потребность в близости будет удовлетворена, что он любим вне зависимости от обстоятельств и своего поведения.

Когда дети находятся в покое, они растут. Личность ребёнка раскрывается в правильных отношениях со своими взрослыми.

Как же я применила новые знания на практике? Я взяла на себя работу над отношениям. Я изучила работу мозга ребёнка. Это было важно для понимания эмоционально незрелых проявлений ребёнка. Я училась проживать свои эмоции зрело и помогать ребёнку проживать его эмоции.

Родители часто используют приёмы, которые заставляют детей работать над контактом и близостью. Дети становятся ответственными за отношения. «Отправляйся в свою комнату. Я не хочу тебя видеть, пока ты не исправишься». Так мы заставляем детей работать над тем, чтобы поддерживать контакт и близость с нами. Да, таким путём мы можем добиться некоторого послушания, но ребёнок при этом становится очень тревожным. И мы растим целое поколение глубоко встревоженных детей, которым неведом покой.

Я отказалась от всех методик разделяющей дисциплины и заняла позицию, которая приводит к покою: «Дорогая моя, я буду следить за тем, чтобы ничто не могло лишить тебя моей любви, ты можешь не беспокоиться об этом». Когда мы так поступаем, когда при столкновении с какой-либо трудностью мы не лишаем любви или приглашения существовать в своей жизни, когда дети расслаблены, тогда они могут реализовать своё предназначение.

Чтобы ребёнок хорошо развивался и его познавательная активность цвела, нужны любовь родителей, хорошая атмосфера в доме, безопасность, доверие. Чтоб не дёргали, не запрещали без необходимости и чтоб не руководили всё время. Чтобы были в жизни ребёнка неожиданности, приключения и умеренные стрессы.

Сейчас Милане 4,5 года, и мы наслаждаемся плодами такого подхода в воспитании: нет истерик, быстро решаются конфликты, она любознательна, усидчива, проявляются и развиваются таланты в рисовании и музыке, конструировании, любит слушать, читает, пишет, считает, хорошая память, сочиняет рассказы, замечаю тонкое чувство юмора и мудрость, в меру серьёзна и радостна. Она внимательна к людям и учится почитать родителей и Бога. У нас мир в семье! Мы всей семьёй развиваемся из точки покоя!

Татьяна Терентьева, педагог-психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.