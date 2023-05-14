Как-то раз, возвращаясь из церкви, папа, мама и две дочки увидели возле магазина маленький пушистый комочек. Он сидел, прижавшись к стене, и жалобно смотрел на прохожих.

— Какой милый щенок, — сказала Маша.

— Мамочка, давай возьмём щеночка, — вторила ей Ангелина.

В семье ещё не было собаки, хотя они и жили в своём доме. Родители посоветовались и согласились взять найдёныша.

Щенка назвали Тошкой. Он был очень забавный, ласковый и игривый. Все полюбили Тошку. Девочки по очереди ухаживали за ним. С утра давали ему вкусную кашу, потом выводили на прогулку. А после обеда устраивали весёлые игры в лесу. Тошке бросали мячик, а он приносил его обратно, издавая при этом негромкое ворчание. Потом он бегал с девочками с горы или долго ходил за ними по лесным тропинкам. В общем, жизнь устроилась.

Но однажды Маша пришла с прогулки вся в слезах.

— Тошка пропал! Тошка пропал!

— Как это, пропал? — всполошилась Ангелина.

— Не знаю. Мы с ним хорошо играли, а потом пошли домой. Я шла впереди, а он бежал за мной. Когда мы подходили к дому, я обернулась, а его нет, — виновато произнесла Маша.

— Ну, что же ты, Маша! — поругала сестру Ангелина.

— Не будем лишние разговоры вести, надо его искать! — скомандовала мама.

Девочки с мамой прошли по дорожкам, по горке и полянке, где обычно играли. Кричали и звали. Потом искали в деревне, спрашивали у всех соседей, ездили по шоссейным дорогам. Но Тошки нигде не было. Пропал щенок, и всё тут.

Тогда папа предложил помолиться за Тошку, и вечером на семейной молитве он произнёс:

— Небесный Отец, Ты Бог Всемогущий и Всезнающий, и Всевидящий. Ты знаешь, где сейчас наш щенок. Пожалуйста, покажи нам это место или приведи Тошку к нам домой. Аминь.

Так они молились каждое утро и вечер. А девочки молились ещё и днём. Но ответа всё равно не было.

Прошло три месяца. Чтобы утешить детей, папа готов был купить новую собаку. Возвращаясь с прогулки, члены семьи обсуждали этот вопрос. Но вдруг Маша воскликнула:

— Ой, посмотрите, что за собака бегает вдоль нашего забора?

— По окрасу очень похожа на нашего Тошку, — добавила Ангелина.

— Какая она грязная и худая, — заметила мама.

— Тошка! Тошка! — крикнула Маша.

Собака повернула голову и завиляла хвостиком.

—Да! Это наш Тошка! — обрадовалась Ангелина. — Только он вырос!

— Вот и нашёлся наш беглец, — воскликнул обрадованный отец. — Благодарим Тебя, Господь!

Тошка тоже был рад снова оказаться дома. Его помыли, накормили, постелили новый коврик, и он заснул. После этого он уже никогда не убегал.

Мы тоже иногда бываем непослушны. Можем уходить от Бога, жить вдали от Его нежной заботы и любви. Но когда решаем вернуться к Нему, Он с радостью принимает нас и благословляет. Потому что Бог никогда не меняется.

Наталья Лысенко

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.