“Откуда я?» — один из важнейших вопросов бытия. Происхождение человека — передовая, средоточие острейшей идеологической борьбы.

Сотворён ли я любящим Богом, у Которого есть особенный план для моей жизни, или произошёл от обезьяны в результате эволюции? Битва за эту стратегически важную высоту не прекращается уже более ста лет. Казалось бы, у библейской концепции нет никаких шансов на победу в этом сражении. В руках эволюционистов находятся школы, вузы, средства массовой информации, музеи, вся академическая пресса; они имеют финансовую поддержку государства и гранты многочисленных фондов. Массированной обработке сознания подверглись многие поколения людей.

На стороне же креационистов (тех, кто верит в Божественное происхождение жизни) — истина, заключённая в Слове Божьем. Чтобы истина не была попрана, она должна найти отклик в сердцах людей. Факт удивительный, но очевидный: тотальное зомбирование, начинающееся чуть ли не с рождения ребёнка и сопровождающее человека всю его жизнь, далеко не всегда срабатывает. В душе человека продолжает жить знание о его высоком происхождении и предназначении, которое Господь вложил в его сердце.

Впервые десятилетия дарвинизма концепция происхождения человека от обезьяноподобного предка ещё не была общепринятой. Ещё встречались самостоятельно мыслящие учёные, не затравленные общеобязательной доктриной. Они делали открытия и докладывали о них на научных конференциях, публиковали результаты в научных журналах. В наши дни открытия тех лет преданы забвению, а современные исследования, не вписывающиеся в официальную доктрину, не имеют ни малейшего шанса попасть на страницы научных журналов.

Большинство людей не знают фактов и доводов, которыми оперируют креационисты, поскольку официальные каналы связи заблокированы; зато они слышали множество нелестных слов в адрес креационистов, которых называют «противниками интеллекта», и это наиболее приличное из употребляемых выражений. Креационисты, работающие в условиях жёсткой цензуры, пишут книги, издают собственные журналы, созывают свои конференции, снимают фильмы, создают сайты в интернете. Вся эта информация течёт по параллельному руслу, в обход официальной науки.

Допустим, вы свято верите в происхождение человека от древней, ныне вымершей обезьяны. И вдруг неожиданно для себя вы откопали нечто такое, что явно противоречит этой идее. Каковы ваши дальнейшие действия? В большинстве случаев человек, видящий то, чего, по его убеждению, быть не должно, предпочитает не верить своим глазам. Полученные им данные остаются похороненными в его полевом дневнике, а выкопанные кости будут лежать в заколоченных ящичках и для науки будут потеряны. Многие учёные сознательно скрывают полученные результаты или подгоняют под господствующую доктрину. А учёные хорошо знают, что им есть чего опасаться, если они пойдут против течения. Редко кто готов пожертвовать репутацией и научной карьерой ради истины.

Как вы думаете, что бы было, если бы костные останки людей современного типа были обнаружены ниже тех отложений, в которых был найден дриопитек (ископаемая обезьяна, стоящая согласно эволюционной схеме у истоков антропогенеза)? Любой нормальный человек ответит, что если бы это произошло, то теории антропогенеза пришёл бы конец. Как бы не так! Такие находки были, но они не смогли поколебать эволюционную теорию.

Если раньше неугодные факты пытались опровергать, то теперь в ход идут замалчивание и забвение. Всё делается для того, чтобы о неудобных фактах больше не вспоминали. Но этих фактов — великое множество. Кто ищет, тот найдёт.

Не позволяйте зомбировать себя! Помните, откуда вы. Нет, обезьяны не были нашими предками. Мы созданы Богом по Его образу и подобию. Есть те, кто заинтересован в том, чтобы люди забыли свои корни, своего Создателя. В ход идут все возможные средства. А Библия говорит просто и недвусмысленно: «[Бог его] есть Творец всего» (книга пророка Иеремии 10:16).

Татьяна Угарова,

«Сотворение человека»