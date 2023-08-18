Традиции спаса — истина или поверье?

Едите ли вы яблоки до Спаса? Не боязно ли? Всяким ведь пугают…

У нас в стране наблюдается рост числа язычников. Они строят целые родовые поместья, проводят фестивали, обряды, делятся опытом. Кланяются берёзам, солнцу, травам… Среди них есть люди мирные, а есть весьма нетерпимые и воинственные, называющие христианство иудейской сектой и не щадящие чувств верующих. Надо признать, что так называемые христиане частенько дают им повод для этого.

Язычество — это язычество. А христианство должно быть христианством, а не смешением истины с заблуждением. Подобное смешение в Библии называется Вавилоном, а Бог такое положение дел не одобряет: «Пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её» (книга Откровение 18:2–5).

Некоторые честно выходят из Вавилона в язычество, чтобы не путать тёплое с мягким. Другие (их меньшинство) твёрдо стоят на библейском основании. Они знают Библию и живут по ней, не позволяя языческим традициям вплетаться в их отношения с Богом. Большинство же плывёт по течению, делая то, что делают все, веря так, как верят все, и не усложняя себе жизнь вопросами: «А как правильно?», «А как учит Бог?»

Возьмём хотя бы Яблочный Спас. Что вы знаете о нём? Что яблоки нужно в церковь нести освящать? Что до Спаса их есть нельзя? А почему нельзя? Потому что деткам покойным на небесах яблочка не дадут, если вы невоздержание проявите? Откуда у вас эта информация? Вы проверяли её? Если нет, то это поверье.

Поверье — безотчётная вера во что-нибудь, принятие каких-либо действий и идей за истину без доказательства.

А Библия вот что говорит: «[Будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 послание Петра 3:15). Можете ли вы внятно и разумно на основании Священного Писания (Библии) объяснить, почему следуете той или иной религиозной традиции? Зачем яблоки в церковь несёте?

Что об этом говорит Библия?

«Какая Библия? Как она выглядит? Никогда её не читал», — подумают многие. Ну вот. Главное упустили, а живём по поверьям. Поверье знаем, а со Словом Божьим мы незнакомы. Какие же мы тогда христиане?

Давайте копнём немного. Славяне (язычники то есть) отмечали этот праздник задолго до принятия христианства. 19 августа (по новому стилю) жители окрестных деревень приносили на общий стол яблоки и устраивали весёлое гуляние. В народе название праздника объясняют так: «спасаться», то есть запасать урожай на долгую зиму. С принятием христианства произошло объединение языческих и церковных традиций (церковь в этот день отмечала Преображение Господне). Спас из «запаса» превратился в сокращённую форму слова «Спаситель». Спаситель — это Иисус Христос, взявший на Себя грехи людей. Как Его соединили с яблоками? «Яблочный Спаситель» получается? Это ж кощунство. Языческая логика названия праздника куда понятнее.

Что же касается Библии, там действительно описывается повеление Бога приносить первые плоды в храм (первоначально в скинию) в качестве благодарности за урожай. Но никаких упоминаний об обделённых яблочком умерших детях в Библии нет. Это поверье чистой воды, не имеющее никакого библейского основания. Кстати, принесённые в храм плоды оставались там, а не просто освящались (благословлялись) и уносились обратно. Поэтому, если уж вы действительно хотите принести дар Богу, поделитесь яблоками с детворой, с бедными и голодными. Пусть это будет вашей благодарностью Богу за урожай, сказано ведь: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея 25:40).

И давайте выходить из Вавилона, чтобы в голове нашей не было христианско-языческой каши. Давайте изучать Библию, чтобы мы могли на её основании объяснить, в Кого и во что мы верим. Давайте жить в соответствии с учением нашего Господа, а не по поверьям. Иначе нет у нас преимуществ перед язычниками.

Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.