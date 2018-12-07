Тренируйте своё счастье постоянно

Счастье — это тема, которую стоит обсуждать, ведь его отсутствие приводит к депрессии. А депрессия — причина многих заболеваний. Христианский врач-нарколог и психиатр Юрий Бондаренко делится секретами счастливой жизни.

1. Счастье должно быть сегодня. Не надо ждать, что оно придёт когда-нибудь потом, например, когда мы расплатимся с кредитом. Если вы сегодня ещё не были счастливым, торопитесь! День закончится очень скоро. Время для счастья — сейчас.

2. Счастье любит тишину. Очень важно делать в жизни паузы, чтобы поразмышлять в тишине о самом главном. Именно в эти минуты тишины нас посещает Бог.

3. Счастье — делать подарки, делиться с людьми. Библия говорит: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния 20:35). Счастья не становится меньше, когда им делишься. Улыбнитесь друг другу, скажите добрые слова. Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи. Запомните: если солнце с утра не встало, то это солнце — вы.

4. Счастье — не требовать совершенства от других, а смотреть на человека сквозь его несовершенства. Давайте людям право на ошибку. Даже Бог дал людям это право. Иисус Христос сегодня в Небесном Святилище, чтобы просить у Отца Небесного прощения за наши грехи. Когда мы молимся во имя Иисуса и просим прощения, Он видит в нас не грешника, а подобие Своего Сына. Любовь Бога к нам удивительна. Давайте будем так же любить наших ближних.

5. Счастье — это выключить телевизор и начать читать книги. Наукой доказано, что лобные доли мозга отвечают за принятие решений, силу воли, планирование и т. д. Через них небо общается с человеком. Просмотр телевизора ослабляет работу лобных долей. СМИ стремятся управлять массовым сознанием. Книги же, напротив, воспитывают в человеке способность к анализу, формируют индивидуальность. Величайшая из книг — это Слово Божие, Библия. Эта Книга — источник счастья.

6. Счастье — это радоваться в искушении и верить до конца. Когда вы сталкиваетесь с проблемами в жизни — финансовыми, семейными, с учёбой, работой, — тогда великое счастье — услышать, как Бог говорит: «Я тебя не оставил». Это блаженство — верить до конца в Божью помощь и защиту.

7. Счастье — это отпустить и отдать контроль Богу. Вы будете несчастны до тех пор, пока считаете, что счастливым вас делают другие люди. Вы не будете счастливы, пока привязываете своё счастье к человеку. Человек может уйти из жизни совсем, может уйти из вашей жизни. Нельзя допускать, чтобы вместе с человеком из вашей жизни ушло счастье. Если вы тревожитесь о ком-то, начинаете свой день с мыслями об этом человеке, то вы находитесь в опасности попасть в зависимость от этого человека. Контролируйте свои мысли. Любите людей, но отдавайте проблемы под контроль Богу.

8. Счастье — молиться. Богу виднее, что происходит в нашей жизни. Бог живёт вне времени, Он видит прошлое, настоящее и будущее. Когда мы молимся за кого-то или за свою проблему, то Бог отвечает на молитву. Счастье — это видеть невидимого Бога и знать, что Бог с вами.

9. Счастье — быть довольным. Счастливые люди довольны тем, что у них есть. Хорошо, хотеть чего-то, но плохо привязывать себя к этому желанию. Умейте быть счастливым человеком в любых обстоятельствах.

10. Счастье — радоваться простым вещам. Например, если сегодня вы шевелите ногами и руками, вспомните Ника Вуйчича, который без ног, без рук проводит конференции и собирает на них сотни тысяч людей! Он реально счастливый человек. Что делает его счастливым? Не то, что он без рук и ног, а то, что он знает, что у него будут и руки, и ноги в Царстве Божьем! А ещё потому, что он может стать чудом для тех, у кого есть руки и ноги, но они говорят: «Господи, всё плохо!» Старайтесь увидеть эти простые вещи. Заведите себе дневник благодарности. Записывайте по три благодарности каждый день, и в конце года, когда вы будете его перечитывать, вы будете самым счастливым человеком. Маленькие радости — это большие друзья настоящего счастья. Помните, что счастья в жизни столько, сколько вы сможете его заметить.

Тренируйте свою радость и счастье постоянно. И помните, что Бог вас любит. Будьте счастливы!

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.