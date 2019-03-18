ADRA реагирует на «чрезвычайно опасный» тропический ураган Идай

Предполагается, что тропический ураган Идай стал самой смертоносной погодной катастрофой, обрушившейся на берег Мозамбика. По сообщениям, в результате наводнений погибли более 120 человек, а более 150 000 человек стали вынужденными переселенцами.

«Электроснабжение было отключено для более чем 500 000 гражданских лиц в городе Бейра, одном из крупнейших городов Мозамбика, и связь не работала», — говорит Марио де Оливейра, директор по чрезвычайным ситуациям Адвентистского Агентства Развития и Помощи (ADRA). «Дома и деревья также были разрушены».

В результате сильного шторма максимальная скорость ветра составляла примерно 106 миль в час, что соответствует шторму категории 2 согласно национальным сводкам погоды. Этот ураган стал первым тропическим штормом в Мозамбике за последние десять лет, и теперь он направляется на запад в сторону Зимбабве.

ADRA развернула группы реагирования на чрезвычайные ситуации в Мозамбике и Малави, которые ранее работали с районами, восстанавливаемыми после обширных наводнений за несколько дней до этого.

Сотни людей потеряли свои дома и были вынуждены найти убежище в школах, церквях и других местах размещения. Посевы, на которые рассчитывают жители, также в большой степени были уничтожены и находились под водой.

Для местного жителя, 65-летнего Самсона, потеря фермы стала бы самым тяжелым испытанием. «Все наши домашние запасы пищи были смыты наводнениями, и нам нечего было есть», — говорит он. «В настоящее время моя семья из пяти человек и я в лагере в Мадалицо, но жизнь теперь — сплошное несчастье».

После того, как тропический шторм пройдет, ADRA окажет экстренную помощь сообществам, наиболее пострадавшим от урагана Идай.

«Пожалуйста, молитесь за тысячи людей, которые пострадали от этой бури», — говорит Оливейра. «Им потребуется время, чтобы прийти в себя, но ADRA готова помочь людям, находящимся в этом страшном опустошении».

Кими-Ру Джеймс, ADRA International

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2019 г.