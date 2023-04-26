Трёхангельская весть

Небо покрыто всё серыми тучами,
Дождик слегка моросит.
Ангел, махая крылами могучими,
К людям на Землю спешит.
«Слушайте, люди! Внимательно слушайте!
Время приходит к концу!
Время покаяться, время прислушаться
И поклониться Творцу.
Вспомните жертву, за вас принесённую,
Страшные муки Христа.
Жажда увидеть людей всех спасёнными
Им изливалась с креста.
Эту любовь не отвергните, милые,
Жертву примите Его.
Помните, люди: грехи все постылые
Бог возложил на Него.
Вы поклонитесь Тому, Кто от вечности
Всё, что здесь есть, сотворил,
И откажитесь от вашей беспечности:
Суд над людьми наступил!»
Ангел другой вслед за первым торопится,
С вестью второю спешит.
В ней Божья правда всем людям откроется,
Неба Закон утвердит.
Ложь сатанинская землю окутала,
Будто бы сеть паука.
Многие этою сетью опутаны,
Верят обману пока.
И поклоняются люди в неведенье,
Ложным клянутся богам.
Чтут не Творца, а Его лишь творения,
Толпами валят к мощам.
А сатана, видя то, насмехается:
Люди в погибель идут.
Ложь Вавилоном теперь называется.
Может, они не поймут?
Ангел к живущим не зря обращается.
«Пал Вавилон!» — он кричит.
«Пусть у народа глаза открываются», —
Весть та всё громче звучит.
Слушайте, люди, ту весть от Спасителя:
«Пал, низко пал Вавилон».
Божий Закон, данный Вечным Учителем,
Ныне людьми умалён.
И Ангел третий к Земле приближается,
С грозною вестью спешит:
«Кто из людей этой лжи поклоняется,
Тот врага Божьего чтит!»
Кто-то, не зная, ему доверяется,
Клюнув на хитрый обман:
В рясах религии часто скрывается
Дьявол, противник, шайтан.
Люди погибнут в духовной беспечности,
Враг отмечает таких.
Бог долго терпит, взывает, но в вечности
Примет Он только Своих.
Кто в этой жизни творит беззаконие,
Бога отрекшись, живёт,
Будет жалеть потом в страшной агонии —
Время расплаты придёт.
Чаша готовится ярости Божией
Тем, кто отверг благодать.
Ныне спасенье всем людям предложено —
Поторопись его взять.
Люди, опомнитесь! Люди, послушайтесь!
Сердцем доверьтесь Отцу.
И в покаянии с чистыми душами
Все поклонитесь Творцу.
И наш Господь, преисполненный милости
(Он ведь источник любви),
Всех, кто покается, нежно помилует,
Примет в объятья Свои.
Все, кто Единому Богу поклонится,
Смогут врага побороть.
Глаз то не видывал, ухо не слышало,
Что приготовил Господь.
Люди, с терпением Богу служившие,
Райскую пристань найдут.
Божий Закон неизменно хранившие
Вечную жизнь обретут.
Татьяна Беланова
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.