Трёхангельская весть

Небо покрыто всё серыми тучами,

Дождик слегка моросит.

Ангел, махая крылами могучими,

К людям на Землю спешит.

«Слушайте, люди! Внимательно слушайте!

Время приходит к концу!

Время покаяться, время прислушаться

И поклониться Творцу.

Вспомните жертву, за вас принесённую,

Страшные муки Христа.

Жажда увидеть людей всех спасёнными

Им изливалась с креста.

Эту любовь не отвергните, милые,

Жертву примите Его.

Помните, люди: грехи все постылые

Бог возложил на Него.

Вы поклонитесь Тому, Кто от вечности

Всё, что здесь есть, сотворил,

И откажитесь от вашей беспечности:

Суд над людьми наступил!»

Ангел другой вслед за первым торопится,

С вестью второю спешит.

В ней Божья правда всем людям откроется,

Неба Закон утвердит.

Ложь сатанинская землю окутала,

Будто бы сеть паука.

Многие этою сетью опутаны,

Верят обману пока.

И поклоняются люди в неведенье,

Ложным клянутся богам.

Чтут не Творца, а Его лишь творения,

Толпами валят к мощам.

А сатана, видя то, насмехается:

Люди в погибель идут.

Ложь Вавилоном теперь называется.

Может, они не поймут?

Ангел к живущим не зря обращается.

«Пал Вавилон!» — он кричит.

«Пусть у народа глаза открываются», —

Весть та всё громче звучит.

Слушайте, люди, ту весть от Спасителя:

«Пал, низко пал Вавилон».

Божий Закон, данный Вечным Учителем,

Ныне людьми умалён.

И Ангел третий к Земле приближается,

С грозною вестью спешит:

«Кто из людей этой лжи поклоняется,

Тот врага Божьего чтит!»

Кто-то, не зная, ему доверяется,

Клюнув на хитрый обман:

В рясах религии часто скрывается

Дьявол, противник, шайтан.

Люди погибнут в духовной беспечности,

Враг отмечает таких.

Бог долго терпит, взывает, но в вечности

Примет Он только Своих.

Кто в этой жизни творит беззаконие,

Бога отрекшись, живёт,

Будет жалеть потом в страшной агонии —

Время расплаты придёт.

Чаша готовится ярости Божией

Тем, кто отверг благодать.

Ныне спасенье всем людям предложено —

Поторопись его взять.

Люди, опомнитесь! Люди, послушайтесь!

Сердцем доверьтесь Отцу.

И в покаянии с чистыми душами

Все поклонитесь Творцу.

И наш Господь, преисполненный милости

(Он ведь источник любви),

Всех, кто покается, нежно помилует,

Примет в объятья Свои.

Все, кто Единому Богу поклонится,

Смогут врага побороть.

Глаз то не видывал, ухо не слышало,

Что приготовил Господь.

Люди, с терпением Богу служившие,

Райскую пристань найдут.

Божий Закон неизменно хранившие

Вечную жизнь обретут.

Татьяна Беланова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.