В 2019 году более 9 000 церквей подверглись нападению

Ведущая неправительственная организация Open Doors, которая занимается защитой прав преследуемых христиан, опубликовала ежегодный Всемирный список наблюдений.

С ноября 2018 г. по октябрь 2019 г. были совершены нападения на 9488 «церквей или христианских зданий» (в среднем 25 нападений в день).

В 2020 г. около 260 000 000 христиан испытывают сильные преследования.

По итогам последних лет в мире за веру ежедневно убивают 8 – 11 христиан.

Список самых недружелюбных для христиан стран уже 18 лет возглавляет Северная Корея, где тысячи христиан отправляются в трудовые лагеря. Несмотря на это, подпольные церкви продолжают расти. За Северной Кореей следуют Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан, Эритрея, Судан, Йемен, Иран и Индия, где в последнее время преследования христиан значительно усилились.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г