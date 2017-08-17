Творчество Людмилы Михалёвой

Христос, к Тебе я обращаюсь

В горячей, искренней мольбе,

Я каждый день со злом встречаюсь,

Но нахожу приют в Тебе.

Лишь Ты врачуешь мои раны

И облегчаешь трудный путь.

Ты знаешь все мои изъяны

И изъясняешь жизни суть.

Твоё немеркнущее Слово

Душе израненной — елей.

Прошу Тебя, Сын Божий, снова

Приди на Землю поскорей!

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Среди бурь житейских и забот

Не дай забыть мне о Тебе!

Иисус, Ты щит мой и оплот,

Подмога скорая в борьбе.

Я знаю, Ты меня простил

И руку веры протянул,

Любовью сердце освятил

И подарил душе весну.

С Тобой вступила я в завет —

Как будто снова родилась!

И в этом мире Твой лишь свет

Пусть надо мной имеет власть.

Людмила Михалёва,

г. Мценск, Орловская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.