Творчество Людмилы Михалёвой

Христос, к Тебе я обращаюсь
В горячей, искренней мольбе,
Я каждый день со злом встречаюсь,
Но нахожу приют в Тебе.
Лишь Ты врачуешь мои раны
И облегчаешь трудный путь.
Ты знаешь все мои изъяны
И изъясняешь жизни суть.
Твоё немеркнущее Слово
Душе израненной — елей.
Прошу Тебя, Сын Божий, снова
Приди на Землю поскорей!
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Среди бурь житейских и забот
Не дай забыть мне о Тебе!
Иисус, Ты щит мой и оплот,
Подмога скорая в борьбе.
Я знаю, Ты меня простил
И руку веры протянул,
Любовью сердце освятил
И подарил душе весну.
С Тобой вступила я в завет —
Как будто снова родилась!
И в этом мире Твой лишь свет
Пусть надо мной имеет власть.
Людмила Михалёва,
г. Мценск, Орловская обл.