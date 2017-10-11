Творчество наших маленьких читателей

Для чего нужна вера в Иисуса Христа
Глава 1. Зачем мы живём
Сейчас жизнь на земле — это испытание. Потом, когда мы умрём, придёт Бог, и мы восстанем из мёртвых, и будет суд Божий. Там Бог выберет, кого взять на небо, а кого оставить на земле.
Глава 2. Кого и за что Бог возьмёт на небо
На суде Бог, как мы читали в прошлой главе, будет решать, кого взять, а кого оставить. На небо Он возьмёт христиан и тех, кто верит в Него.
Глава 3. Небо
То, что будет на небе, мы даже не можем представить. Но я знаю одно, Бог даст нам крылья.
Там будет всё бесплатно.
Глава 4. Кто создал природу
Некоторые учёные утверждают, что человек произошёл от обезьяны, но это неправда. Всё это создал Бог: и меня, и вас, и всю природу.
Глава 5. Вопрос к учёным
Если учёные считают, что человек произошёл от обезьяны, то обезьяна произошла от кого? Кто её создал? Её создал Бог: и меня, и вас, и всю природу.
Глава 6. Наш Спаситель
Иисус Христос погиб за нас потому, что Бог возлюбил всех нас, и у Него был выбор: отдать Своего Сына или чтобы мы погибли. Но Бог отдал Сына Своего, чтобы мы жили.
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Максим Шабанкин, 8 лет,
Рязанская обл., пос. Придорожный
Про Иисуса
Бог — наш Пастырь и Спаситель.
Он нас любит, Он нас ждёт,
С нами рядышком идёт.
Бог великий, Бог могучий,
Он разгонит в небе тучи.
Помогает нам в труде,
И в болезни, и в беде.
Наш Господь, Он любит всех,
Побеждает всякий грех.
Вика Матвеенко,
г. Миасс, Челябинская обл.
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