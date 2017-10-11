Творчество наших маленьких читателей

Для чего нужна вера в Иисуса Христа

Глава 1. Зачем мы живём

Сейчас жизнь на земле — это испытание. Потом, когда мы умрём, придёт Бог, и мы восстанем из мёртвых, и будет суд Божий. Там Бог выберет, кого взять на небо, а кого оставить на земле.

Глава 2. Кого и за что Бог возьмёт на небо

На суде Бог, как мы читали в прошлой главе, будет решать, кого взять, а кого оставить. На небо Он возьмёт христиан и тех, кто верит в Него.

Глава 3. Небо

То, что будет на небе, мы даже не можем представить. Но я знаю одно, Бог даст нам крылья.

Там будет всё бесплатно.

Глава 4. Кто создал природу

Некоторые учёные утверждают, что человек произошёл от обезьяны, но это неправда. Всё это создал Бог: и меня, и вас, и всю природу.

Глава 5. Вопрос к учёным

Если учёные считают, что человек произошёл от обезьяны, то обезьяна произошла от кого? Кто её создал? Её создал Бог: и меня, и вас, и всю природу.

Глава 6. Наш Спаситель

Иисус Христос погиб за нас потому, что Бог возлюбил всех нас, и у Него был выбор: отдать Своего Сына или чтобы мы погибли. Но Бог отдал Сына Своего, чтобы мы жили.

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Максим Шабанкин, 8 лет,

Рязанская обл., пос. Придорожный

Про Иисуса

Бог — наш Пастырь и Спаситель.

Он нас любит, Он нас ждёт,

С нами рядышком идёт.

Бог великий, Бог могучий,

Он разгонит в небе тучи.

Помогает нам в труде,

И в болезни, и в беде.

Наш Господь, Он любит всех,

Побеждает всякий грех.

Вика Матвеенко,

г. Миасс, Челябинская обл.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.