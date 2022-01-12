Ты дал мне понять, что другие не видят.

Ты дал мне почувствовать тьму и рассвет,

Сказал, что навеки всегда рядом будешь,

Покуда дышу и живу на земле.

А что наша жизнь? Это пар во Вселенной.

Куда ты бежишь? От себя самого?

К чему эти игры? К чему передряги?

Все войны, раздоры, скажи, для чего?

А слышал ли ты про войну во Вселенной?

В войне той Иисус на кресте победил.

Пришёл и остался, прожил здесь, скитался,

Но чашу Свою до конца Он испил.

Бог спас нас и ждёт, ну когда же мы примем

Спасенье, которое нам подарил…

За нас здесь боролся, за нас здесь сражался,

А мир Его подвиг не принял, забыл.

Бог ищет заблудших, Он ищет несчастных,

Зовёт за Собой, чтобы в дом Свой ввести.

А слышишь ли ты Его голос прекрасный,

Который негромко нам шепчет: «Приди…»?

Приди и рассудим, приди и узнаешь,

Приди, побеседуем, вместе споём.

Приди… И всё ждёт нас, а мы… забываем…

Спешим далеко, напролом, всё бегом…

Куда?! Ну куда же бежишь ты от Бога?

Постой, человек! Ты же Божье дитя…

Приди, побеседуем, сядем, обсудим,

Ведь жизнь на земле здесь всего лишь одна.

А дальше? Что ждёт нас? А дальше… могила,

Но холод могильный Христос победил!

Распят на кресте был, и в смерти той — сила!

Он умер, воскрес, путь нам в небо открыл!

Ты дал мне понять, что другие не видят.

Ты дал мне почувствовать тьму и рассвет.

Пронзённые руки Твои дорогие

Мне дарят покой, и роднее их нет.

Лариса Коробова, г. Котлас, Архангельская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.