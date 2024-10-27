Тыквенные колечки

Они нежные, лёгкие — только попробуйте. Эти колечки по достоинству оценивают даже те, кто ни в каком другом виде тыкву не воспринимают.

Ингредиенты:

Для 1 кг теста (получится около 15 колечек):

565 г муки 1 или 2 сорта (может потребоваться чуть больше или чуть меньше),

35 г отрубей,

185 мл растительного масла (можно горчичного),

6 г соли (половина чайной ложки с небольшой горкой),

235 мл воды.

Для начинки (на 15 колечек):

1200 г натёртой на крупной тёрке тыквы,

сахарный песок (если нужно),

сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Растворите соль в воде. Смешайте муку с отрубями. Добавьте в муку масло, хорошо перемешайте. Добавьте солёную воду. Хорошо вымесите тесто (5 – 10 минут). Уберите его в пакет или накройте пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 20 минут. Тем временем подготовьте начинку.

Отдохнувшее тесто разделите на шарики по числу будущих колечек. Шарик максимально тонко (до прозрачности, но не до дыр) раскатайте в форме прямоугольника. Распределите натёртую тыкву по тесту, отступая по 1 см с трёх сторон, а с четвёртой (одной из длинных сторон прямоугольника) — 2 см. Если тыква пресная, слегка присыпьте начинку сахарным песком (не в миске, а прямо на тесте).

Теперь аккуратно скрутите прямоугольник в трубочку (рыхлую, не тугую), начиная с широкой стороны с отступом начинки в 1 см. Теперь сделайте из трубочки колечко, заправляя один конец в другой. Поместите колечко на противень (смазывать не надо, так как тесто масляное). Изделие нежное, работаем бережно. И быстро. Можно привлечь домашних. Если долго возиться, то из первых колечек начнёт выделяться сок.

Выпекайте в разогретой духовке минут 25 (при температуре 200 – 210°C). Наружный слой теста пропечётся, а внутренний проварится за счёт тыквенного сока, поэтому не делайте тесто толстым. Как только достанете противень с готовыми колечками из духовки, сразу (!) лопаточкой отсоедините изделия (из-за выделившегося сока могут немного прилипнуть). Посыпьте сверху сахарной пудрой. Наслаждайтесь! Колечки вкусны и в горячем, и в холодном виде.

Это описание долгое, а сам процесс лёгкий. Обязательно попробуйте!

P.S. На стандартный противень помещается 9 колечек.

Подготовила Оксана Соловьёва