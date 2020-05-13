У Бога случайностей не бывает

Богу ничего не стоит устроить для Своих детей приятную встречу. Например, в переполненном поезде…

Однажды я ехала на поезде из райцентра Татарстана в уральский город. Мне досталась нижняя боковая полка недалеко от проводника. Плацкартный вагон был заполнен очень плотно, из глубины его слышались жаркие споры. Но мне это не помешало, я с комфортом устроилась и достала Библию.

Через какое-то время в вагон зашла очень пожилая женщина. Ей, к сожалению, досталось место в глубине вагона, где назревала ссора подвыпивших пассажиров. Она в растерянности остановилась недалеко от меня, не решаясь проходить дальше. Я пригласила её посидеть за моим столиком. Она с любопытством оглядела раскрытое Писание, села, мы разговорились.

Оказалось, что эта пожилая пассажирка, ветеран Великой Отечественной войны, добиралась на служение в адвентистскую церковь в другом городе! В её небольшом городке не было общины, и каждую неделю она ездила на богослужение на поезде.

Роза рассказала о себе. Она, верующая с детства, во время войны находилась в действующей армии, где охраняла склады с боеприпасами с винтовкой в руке. Она вспоминала, что долго и часто молилась во время своего наряда возле склада. Молитва была не только о сохранности её жизни и взрывоопасного содержимого ангаров-складов, но и о том, чтобы ей не пришлось применить оружие.

И вот так, дрожа на всех ветрах, промокая под дождём, посыпаемая снегами, хрупкая невысокая девчушка прошла с войсками всю войну. Никто не знал, с Кем она общается в тишине и уединении.

После Победы она вышла замуж, появился сын. Но к моменту нашей встречи его уже не было в живых. А вот про мужа она рассказала интересный случай.

Он знал, что жена молится за него. Дозволял, считая баловством, но сам оставался равнодушным к Господу. Однажды, уже в преклонном возрасте, ему пришлось заняться каким-то делом по хозяйству. Частный дом всегда требует заботливых рук. И вот мужчина пытался что-то сделать, и так, и этак приступал к работе, но не выходило. Роза наблюдала за его бесплодными попытками в окно. И вот, наконец, муж крикнул супруге: «Ну помолись же за меня, чего смотришь?! Видишь, не получается». Розе оставалось только улыбаться.

Наше общение завершилось, мне надо было пересаживаться на другой поезд… Наша встреча — была ли она случайна? Разумеется, нет. И то, что внимание этой дочери Господа привлекло раскрытое Писание, и то, что мы оказались сёстрами по вере, и наша беседа — всё это Его воля.

Нина, Казахстан

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.