Правда ли, что у мужчин меньше рёбер, чем у женщин?

Многие полагают, будто, с тех пор как из ребра Адама была создана Ева, у мужчин рёбер меньше, чем у женщин. Так ли это?

Лобовое столкновение с полным бензовозом на скоростном шоссе — это опыт, который я никому не пожелаю пережить. Удивительно, что я выжил после такого. В течение нескольких лет мне сделали серию операций по восстановлению различных частей моего тела, в частности костей лица.

Эти операции часто требовали использования моей собственной костной ткани для пересадки. Я заметил, что пластический хирург снова и снова возвращался к правой стороне моей грудной клетки (через один и тот же горизонтальный шрам), чтобы извлечь ещё костной ткани для этих процедур. Однажды я спросил его, почему кость до сих пор не «закончилась». Он отрешённо посмотрел на меня, а потом объяснил, что они с коллегами каждый раз вынимают всё ребро. «Мы оставляем надкостницу неповреждённой, поэтому ребро обычно просто отрастает снова».

Несмотря на то, что я получил медицинское образование и был практикующим семейным врачом, я был заинтригован; я никогда не задумывался об этом ранее. Надкостница (или периост) — это мембрана, которая покрывает каждую кость. В надкостнице содержатся клетки, которые могут производить новую кость. В частности, у молодых людей рёберная надкостница обладает замечательной способностью к регенерации, возможно большей, чем любая другая кость.

Торакальные хирурги (работающие с грудной клеткой) регулярно удаляют рёбра. Эти кости часто отрастают заново, полностью или частично. Многое зависит от осторожности, с которой проводилось удаление.

Когда хирург сказал мне об этом, первой моей мыслью было: «Вот это да! Адаму не нужно было жить с дефектом!» Ведь в Библии мы читаем о создании Евы: «И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбер его, и закрыл то место плотию» (книга Бытие 2:21).

Удивительно, но некоторые полагают, что с тех пор у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин. Конечно же, рёбер одинаковое количество у обоих полов. Даже если предположить, что у Адама ребро не отросло, даёт ли это повод полагать, что его потомки тоже будут рождаться без ребра? Если бы отец потерял палец из-за циркулярной пилы, то было бы у его будущих детей на палец меньше? Или только у сыновей было бы на палец меньше, а дочери рождались бы без дефекта?

Инструкции ДНК, передаваемые от родителя к ребёнку, подобны программному коду, и удаление ребра (или пальца) не изменило бы инструкции в коде, поэтому у всех потомков будет нормальное количество рёбер (или пальцев).

Хотя эта аргументация совершенно верна и актуальна, информация об отрастании ребра открывает новый и интересный аспект. Бог является Создателем ребра вместе с надкостницей. Он, конечно же, знал, как удалить ребро таким образом, чтобы оно впоследствии выросло, так же, как рёбра отрастают и в наши дни — без какого-либо чудесного вмешательства.

Таким образом, у Адама, скорее всего, не было постоянного дефекта в грудной клетке, но на протяжении всех сотен лет своей жизни он имел такое же количество рёбер, что и мы с вами сегодня.

По материалам bibleap.com