Учимся извиняться: 5 ключевых фраз

Такое маленькое слово «прости», но как тяжело оно нам порой даётся!

Всем нам свойственно ошибаться. Вопрос в том, что делать дальше.

Правильно принесённое извинение может положить конец тяжести, недомолвкам и чувству обиды, которые иногда тянутся годами. Извинение может растопить лёд в одно мгновение — куда быстрее, чем любые другие слова и поступки.

Важно, чтобы извинение было искренним. Ох, как я не люблю, когда после провинности муж внушает сыну, что тот должен попросить у меня прощения! Сынишка автоматическим пресным голосом произносит формальные слова, не находящие никакого отклика в его сердце. Он говорит «прости» только потому, что так велел папа. Другое дело, когда ребёнок сам, без постороннего вмешательства, осознаёт, что был неправ, и просит прощения. Это просто глоток живой воды, неописуемая радость.

Мы легко чувствуем фальшь. Поэтому важно научиться извиняться искренне.

1. «Извини меня». Начинайте с этих двух слов.

Затем переходите к конкретике. Объясните, за что вы извиняетесь. Так вы позволите собеседнику понять, что видите, что именно ранило его. Когда вы высказываетесь по существу, то даёте другому человеку возможность объясниться. Например, когда свекровь извиняется перед обиженной сорокалетней невесткой за то, что прислала ей ссылку на упражнения для красоты шеи в 65 лет, то она может услышать: «Да меня совсем не смутил указанный возраст. Просто я все ссылки воспринимаю болезненно. Такое ощущение, будто вам кажется, что у меня уйма свободного времени, чтобы смотреть все эти материалы. А я пашу без продыху». Оказывается, человека огорчил вовсе не возраст шеи.

Никаких «но»!

Слова искреннего сожаления должны идти без всяких оговорок. Понравится ли вам такое извинение: «Прости, что накричал на тебя, но ты сама меня вывела»? Подобное извинение перекладывает вину на другого человека. Такое извинение — это не извинение, а нападение. Не нужно оправдывать себя. Оправдание перечёркивает сказанное до этого.

2. Я был неправ/была неправа

Для многих людей достаточно услышать эти три слова, чтобы смягчиться и оставить обиду. Если у вас никак не поворачивается язык, чтобы сказать «Я был неправ», тренируйтесь. И всё получится!

Один подросток сказал: «Мой отец никогда не бывает виноватым. Не припоминаю, чтобы он хоть раз сказал, что был неправ. У него вечно кто-то виноват: часы, собака, мама, я, сестра, пробки на дороге, погода… Если папа говорит “Прости”, он говорит это так, чтобы всем было понятно, что виноват кто угодно, но не он. А мне так хочется, чтобы он хоть раз честно признал свою неправоту!»

Дети учатся просить прощения в семье, на примере взрослых. Если они не видят адекватного примера дома, им будет сложно во взрослой жизни. Родители, искренне извиняйтесь друг перед другом и перед детьми. Пусть они понимают, что нет ничего постыдного в том, чтобы признать свою вину. Наоборот, это признак силы и благородства.

3. Как мне всё исправить?

Порой способ урегулировать конфликт виден невооружённым глазом. Разбил окно — вставь. Но зачастую всё не так просто. Иногда наши поступки заставляют другого усомниться в нашей любви и добром расположении. Тогда ущерб нужно возмещать на языке любви обиженного. Если человек любит ушами, скажите ему, как цените его. И при этом извинитесь. Если перед вами — тот, кто верит только поступкам, докажите свою искренность, сделав что-то полезное: помойте посуду, приготовьте ужин, почистьте обувь… Людям, которые чувствуют себя любимыми, когда им делают подарки, преподнесите что-то приятное, чтобы они знали, что вы о них помните. Тем, кто ценит проведённое с ними время, вместе со своим извинением уделите несколько часов, а то и весь день. Людей, для которых важен физический контакт, извиняясь, нужно обнять. Понимаете? Прося прощение, говорите с людьми на их языке любви.

4. Я больше так не буду

Мудрый Соломон сказал такие слова: «Как пёс возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою» (Библия, книга Притчей 26:11). Раскаяние подразумевает перемену поведения, и начинается оно в сердце. Мы понимаем, что ранили человека, и не хотим, чтобы он страдал и впредь, а потому принимаем решение измениться. Тот, кому была нанесена обида, хочет быть уверенным в том, что вы не наступите в следующий раз на те же грабли.

5. Ты прощаешь меня?

Мы не можем заставить человека силой простить нас. Это его выбор. Для некоторых все предыдущие пункты без этого последнего — пустой звук. Говоря эти слова, вы подводите человека к принятию решения.

Хотите иметь здоровые отношения? Осваивайте язык извинений. Выучите наизусть эти пять фраз. И не забудьте снабдить их увесистой долей искренности.

Подготовила Елена Кудинова